Chris Nardecchia hat den Posten des Senior Vice President, IT und Chief Information Officer bei Rockwell Automation übernommen. In dieser neu geschaffenen Führungsposition, die direkt an den President und CEO des Unternehmens, Blake Moret, berichtet, ist Nardecchia für die strategische Zielsetzung, operative Exzellenz und die Leitung des Wandels zur Entwicklung und Implementierung von IT-Initiativen und -Architektur im gesamten Unternehmen verantwortlich.

Chris Nardecchia, Senior Vice President, IT and Chief Information Officer, Rockwell Automation (Photo: Business Wire)

"Chris ist eine großartige Ergänzung unseres Teams", meinte Blake Moret, President und CEO von Rockwell Automation. "In dieser neuen Rolle kann Chris sein Fachwissen ausspielen und nicht nur sicherstellen, dass wir intern den richtigen IT-Ansatz wählen, sondern uns auch dabei unterstützen, das Connected Enterprise unseren Kunden zugänglich zu machen."

Herr Nardecchia bringt seine umfangreiche Erfahrung aus dem Life-Sciences-Sektor zu Rockwell Automation mit. Zuletzt war er Vice President und CIO von Global Operations und Supply Chain bei Amgen, Inc. Er hatte darüber hinaus Führungspositionen bei Pfizer und Warner Lambert inne, wo er die IT-gestützte Geschäfts- und Digitalstrategie leitete und dabei das Wachstum durch Technologie und die Datenanalyse vorantrieb.

Herr Nardecchia verfügt auch über Erfahrung in den Bereichen Portfoliomanagement, Engineering, Operations, Fusionen und Übernahmen, IT-Risikomanagement und die Nutzung von Technologie zur Entwicklung von geschäftlich nutzbaren Erkenntnissen. Zu Beginn seiner Karriere arbeitete er im Prozess- und Produktionsengineering in der Pharma-, Chemie- und Nuklearindustrie.

Herr Nardecchia erwarb einen Bachelor-Abschluss in Verfahrenstechnik an der State University of New York in Buffalo sowie einen MBA an der Michigan State University.

Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK), das weltweit größte Unternehmen mit Schwerpunkt auf industriellen Automatisierungs- und Informatiklösungen, sorgt für mehr Ertrag bei seinen Kunden und für eine nachhaltigere Welt. Rockwell Automation hat seinen Hauptsitz in Milwaukee im US-Bundesstaat Wisconsin und beschäftigt etwa 22.000 Angestellte, die Kunden in mehr als 80 Ländern betreuen.

