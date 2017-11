Öl kostet erstmals seit Juni 2015 wieder mehr als 62 Dollar - und das, obwohl die US-Produktion steigt. Der jüngste Preisschub ist vor allem auf politische Ereignisse auf der arabischen Halbinsel zurückzuführen.

Was in Saudi-Arabien passiert, betrifft nicht allein den Wüstenstaat. Das Land produziert mit rund zehn Millionen Barrel (à 159 Liter) etwa zehn Prozent des weltweit benötigten Öls. Wann immer etwas geschieht, das die politische oder wirtschaftliche Stabilität des Königreichs beeinträchtigen könnte, bekommt die Welt dies in Form steigender Ölpreise zu spüren.

So auch am Wochenende, als gleich zwei Ereignisse in Saudi-Arabien Wellen schlugen: Unmittelbar nachdem Kronprinz Mohammed bin Salman eine Anti-Korruptionskommission ins Leben gerufen hatte, ließ er Medienberichten zufolge etwa 50 Prinzen, Minister und Ex-Minister festnehmen. Ihnen werden illegale Geschäfte, Geldwäsche und Veruntreuung öffentlicher Gelder vorgeworfen.

Was außerdem aufschreckte: Jemenitische Huthi feuerten erstmals seit Kriegsbeginn im Jemen im Jahr 2015 eine Rakete auf die saudische Hauptstadt Riad. Sie wurde von einem Raketenabwehrsystem abgefangen.

Beide Ereignisse haben zwar keine unmittelbaren Auswirkungen auf die Ölförderung des Landes. Mittelbar aber beeinflusst es sehr wohl den Ölpreis: "Diese Ereignisse erinnern uns an die politischen Risiken im Nahen Osten und tragen dazu bei, dass sich die Ölpreisrally ...

