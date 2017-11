China macht ernst: Zwei Monate nach dem offiziellen Verbot schließen die letzten Bitcoin-Börsen auf dem Festland. Der Fall zeigt, wie schwierig die Krypto-Szene zu kontrollieren ist - denn der Handel geht weiter.

Der Druck der Behörden zeigt Wirkung: Die letzten chinesischen Kryptowährungs-Plattformen haben ihre Tätigkeit auf dem chinesischen Festland eingestellt. Huobi und OKCoin mit Sitz in Peking und BTCC aus Schanghai setzten zum Ende der Woche ihre Präsenz aus. Auf den ersten Blick haben die chinesischen Behörden damit ihr Ziel erreicht und die führenden Krypto-Börsen geschlossen.

China ist die globale Bitcoin-Nation. Nirgendwo sonst werden so viele Minen der Kryptowährung betrieben. Und nirgendwo sonst gibt es so viele Privatleute und Investoren, die ihr Geld in Bitcoins angelegt haben. Doch dem chinesischen Staat ist der Hype nicht geheuer. Pekings Regulierungsbehörden hatten am 4. September Krypto-Börsengänge (sogenannte "Initial Coin Offerings", kurz: ICOs) für illegal erklärt. Wenig später wurden auch die Handelsplattformen des Landes für die bereits bestehenden Münzen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...