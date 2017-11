Bei den Jamaika-Gesprächen geht's ans Eingemachte. Zum Start der heißen Verhandlungsphase werden Kompromisssignale laut. Doch besonders beim Klimaschutz sind die Gräben tief.

Kurz vor dem Start in die entscheidende Phase der Sondierungen von Union, FDP und Grünen für eine Jamaika-Koalition hat CDU-Chefin Angela Merkel davor gewarnt, immer wieder Neuwahlen für den Fall des Scheiterns ins Spiel zu bringen. Auch die CDU müsse ein Jamaika-Bündnis nicht um jeden Preis eingehen, sagte sie am Montag nach Angaben von Teilnehmern in einer Sitzung des CDU-Vorstands.

Es sei aber nicht klug, ständig öffentlich das Stichwort Neuwahl zu nennen. Schließlich hätten alle Partner auch die staatspolitische Verantwortung, eine stabile Regierung zustande zu bringen.

FDP-Chef Christian Lindner hatte am Wochenende den Zeitungen der Funke-Mediengruppe gesagt, seine Partei habe "keine Angst vor Neuwahlen". Am Montagabend wollte Merkel mit den Parteivorsitzenden Horst Seehofer (CSU), dem Grünen-Spitzenduo Katrin Göring-Eckardt und Cem Özdemir sowie Lindner und dem FDP-Vize Wolfgang Kubicki zusammenkommen, um eine Basis für die heiße Phase der Beratungen zu schaffen.

Von Dienstag an sollen die Beratungen zu Fachthemen fortgesetzt werden. Angestrebt werden bis Mitte November konkretere Ergebnisse, damit die vier Parteien über die Aufnahme formeller Koalitionsverhandlungen entscheiden können.

Merkel betonte zum Start in die konkrete Sondierungsphase ihren Einigungswillen mit FDP und Grünen. Sie gehe in die Verhandlungen mit dem Vorsatz, dass es gelingen könne, sagte Merkel am Montag nach Angaben von Teilnehmern in einer Sitzung der Unionsfraktion. Sie wurde mit den Worten zitiert: "Ich will das." Sie könne zwar nicht sagen, ob die Verhandlungen am Ende gelingen könnten. Man müsse aber den Anspruch haben, die Gespräche zum Erfolg zu führen, sonst könne man es gleich sein lassen. Merkel betonte demnach, die Frage, wo die Verhandlungen ...

