- Solide Performance im dritten Quartal 2017 in Einklang mit den für das Gesamtjahr anvisierten Zielen:



- Konzernumsatz $364,0 Mio. (+7% bei tatsächlichen Wechselkursen); (+7% bei konstanten Wechselkursen (CER)); bereinigter Konzernumsatz $364,4 Mio. (+8% bei tatsächlichen Wechselkursen, +7% CER ggü. +7% CER Prognose)



- Gewinn je Aktie $0,21; bereinigter Gewinn je Aktie $0,32 ($0,32 CER), bereinigter Gewinn je Aktie ohne Restrukturierungskosten $0,32 ($0,32 CER ggü. $0,32-0,33 CER Prognose)



- Free Cashflow in Höhe von $146,1 Mio. in den ersten 9 Monaten durch $41 Mio. an Restrukturierungskosten beeinflusst



- Solides Wachstum beim Sample-to-Insight-Portfolio, insbesondere der QuantiFERON-Test auf latente Tuberkulose wuchs mit über 25% CER stärker als für das Jahr geplant, ergänzt durch QIAsymphony, Human ID / Forensik sowie das Portfolio für Tests zum Nachweis von Infektionskrankheiten



- Der Aktienrückkauf über $300 Mio. wurde vor dem angestrebten Ziel Ende 2017 abgeschlossen



- Neue Initiative in China zur Fokussierung auf Bereiche mit hohem Wachstum und Straffung des Portfolios



- QIAGEN bekräftigt für 2017 seine Prognose eines bereinigten Gewinns je Aktie vor Restrukturierungskosten von $1,25-1,27 (CER) und eines bereinigten Umsatzwachstums von rund 7% CER ohne Veränderungen des Produktportfolios in China



QIAGEN N.V. (NASDAQ: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) gab heute die Ergebnisse seiner operativen Tätigkeit für das dritte Quartal und die ersten neun Monate 2017 bekannt. Das Unternehmen hat seine Ziele, den bereinigten Konzernumsatz und den bereinigten Gewinn zu steigern, erreicht.



