Das deutsche Portal für Kryptowährung wird vom Affiliate-Marketing Unternehmen Investoo Group in London übernommen.



Die Investoo Group hat Bitcoinmag.de (http://www.bitcoinmag.de) erworben, und erweitert damit ihren Einflussbereich im DACH Kryptowährungsmarkt. Die deutschsprachige Seite ist eine Hilfsquelle für Krypto-Investoren, bietet Informationen zu Erwerben und Preisen an, und gibt den Besuchern die Möglichkeit, Börsen und Plattformen zu vergleichen.



Diese Seite wird neben einem bereits vorhandenen Portfolio von Kryptowährungs-Ressourcen bestehen, einschließlich ethereum-kaufen.de and coinlist.me. Der Erwerb von Bitcoinmag.de festigt den Einflussbereich der Investoo Group im international Markt - das Unternehmen bietet bereits spanischen, französischen, italienischen und deutschen Kunden seine Dienstleistungen an.



Vorstandsmitglied David Merry kommentierte zum Erwerb: "Deutschland ist ein relativ reifer Markt wenn es um die Zahlung mit, und die Investition in Kryptowährung geht. Wir freuen uns, dass wir eine Publikation erworben haben, die den Investitionsprozess einfach und transparent erklärt."



CEO Adam Grunwerg kommentierte: "Bitcoinmag.de ist eine Online-Community und ein Informationsportal, dass von Crypto-Investoren für Investoren geleitet wird. Es hat eine beeindruckende substanzielle Reichweite, und dient als wertvolle Handelsquelle für unsere Partner."



Der Erwerb von Bitcoinmag.de folgt einer £7.5 millionenschweren (GBP 7,500,000) Kreditgrenze, die im Oktober 2017 gesichert wurde, und die die dynamische Wachstumsrate des Unternehmens ermöglicht. Das Unternehmen hat mehrere Firmen im Jahr 2017 erworben, unter anderem invezz.com und 100forexbrokers.com.



Über die Investoo Group



Investoo Group (http://www.investoogroup.com/) ist ein stark finanziertes Unternehmen, das in kurzer Zeit zu einem der größten Unternehmen für Leadgenerierung im Bereich der Forex- und Wiederverkaufs-Investitionen gewachsen ist. Das Unternehmen in London hat im ersten Jahr ein Wachstum der Mitarbeiter von 1 auf 55 Personen erlebt. Die Investoo Group wird von Spitzenreitern der Online Technologie, Kinetic Investments und Optimizer Invest, finanziert.



