Aufgrund seiner wichtigen Rolle in CEMEX Go, einer völlig digitalen Kundenintegrationsplattform,

konnte NEORIS, ein globales digitales Beratungsunternehmen, heute die Einführung von CEMEX Go ankündigen, einem seiner wichtigsten Kundenprojekte überhaupt. CEMEX Go, eine Initiative von CEMEX, ist die erste komplett digitale Kundenintegrationsplattform ihrer Art. Mit einem stark kundenorientierten Ansatz gestattet sie den Kunden, ihre Produktivität zu erhöhen, bessere Geschäftsentscheidungen zu treffen und ihre Geschäftstätigkeiten besser zu kontrollieren.

NEORIS spielte eine wichtige Rolle bei der Initiative, indem es die kundenorientierte Strategie entwarf und entwickelte und das System implementierte.

Die gemeinsamen Bemühungen von CEMEX und NEORIS stellen einen Schritt zur Unterstützung der Baumaterialbranche auf dem Weg in das vernetzte Geschäftszeitalter dar.

"NEORIS ist in einem sich schnell wandelnden globalen Markt ein strategischer Partner für CEMEX, der uns hilft, unsere Wettbewerbsfähigkeit aufrechtzuerhalten", so Fernando A. Gonzalez, CEO von CEMEX. "NEORIS hat von Anfang an eine wichtige Rolle bei der Entwicklung von CEMEX Go gespielt. Mit multidisziplinären Teams rund um die Welt und einer scharfen Geschäftsberatungsperspektive ist NEORIS zu einem der erfolgreichsten Anbieter im digitalen Transformationsbereich geworden."

Martín Mendez, CEO von NEORIS: "Das CEMEX Go Projekt verleiht unserer Transformation als ein digitales Beratungsunternehmen neues Momentum. Bei diesem spezifischen Projekt wollten wir CEMEX helfen, das beste Kundenerlebnis in seiner Branche zu schaffen, indem wir sein kommerzielles Modell umgestaltet und es mit den neuesten digitalen Technologien versehen haben."

NEORIS ist ein führendes, globales Beratungsunternehmen, das Geschäftspotenzial freisetzt und digitale Innovation vorantreibt. NEORIS kultiviert das Wissen von Technologie, Menschen und Design, um die wichtige Brücke zur Verbindung von älterer Technologie mit neuen digitalen Lösungen mithilfe einer holistischen, skalierbaren und nachhaltigen kundenorientierten Transformation zu schaffen. NEORIS ist in Miami, Florida, ansässig und verfügt über ein Netzwerk von globalen Lieferzentren, Designstudios und Betrieben in den USA, Europa, Lateinamerika, Afrika, dem Nahen Osten und Asien.

