Am 2. November ist in Berlin ein neuer Alnatura Super Natur Markt an den Start gegangen. In Frohnau, am Ludolfinger Platz - in der Nähe der S-Bahnstation Frohnau - eröffnete die 18. Berliner Alnatura Filiale. Auf einer Verkaufsfläche von rund 565 Quadratmetern bietet Alnatura ein umfang- und abwechslungsreiches Bio-Sortiment, darunter viele Produkte aus Berlin und...

Den vollständigen Artikel lesen ...