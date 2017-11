Die Fairtrasa Group, ein führender Erzeuger und Vertrieb von Bio- und Fairtrade-Obst und -Gemüse, hat Ben Huyghe, einen Experten für die Frischfruchtlieferkette aus Panama City, zu ihrem neuen Betriebsleiter für Lateinamerika (COO LATAM) ernannt. Ben Huyghe nahm den Posten am 15. Oktober 2017 an. Ben bringt 20 Jahre Erfahrung in dem Tropenfruchtsektor in den Job mit,...

