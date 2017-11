Chiquita Brands International, der führende Bananenlieferant der Welt, startete 2017 seine neue Kampagne "We are Bananas". Chiquitas neue Stimme verändert die Konversation über die Marke und die Bananenkategorie, indem sie in der Kultur präsent ist, und begründet eine emotionale, spielerische Konversation unter seinen Kunden. Quelle: Chiquita Die neue...

Den vollständigen Artikel lesen ...