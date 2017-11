Die Konferenz mit dem Titel "Verbesserungen bei Bio: Es soll geschehen - Digitale Möglichkeiten für Bio-Weiterverarbeiter" (Improving Organic: Making it happen - Digital opportunities for organic processors) wird vom 16.-17. Januar 2018, in Zwolle, Niederlande stattfinden. Melden Sie sich jetzt für die 5. Konferenz für die Bio-Weiterverarbeitung...

Den vollständigen Artikel lesen ...