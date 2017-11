CEMEX Go ist die erste komplett digitale Kundenintegrationsplattform ihrer Art. Dank ihres stark kundenorientierten Ansatzes können die Benutzer damit ihre Produktivität erhöhen, bessere Geschäftsentscheidungen treffen und mehr Kontrolle über ihre Geschäfte ausüben.

Dies ist der kühne Schritt von CEMEX, mit dem die Baustoffindustrie ins Zeitalter des vernetzten Geschäfts vorangebracht werden soll.

CEMEX, S.A.B. de C.V. ("CEMEX") (NYSE: CX) hat heute bekanntgegeben, dass das Unternehmen die Baustoffindustrie weltweit mit der Einführung von CEMEX Go transformiert. Dabei handelt es sich um eine komplett digitale Kundenintegrationsplattform, die die erste ihrer Art ist. Durch die Kombination der branchenführenden Rolle von CEMEX mit modernsten digitalen Innovationen ist CEMEX Go ein Angebot für verschiedene Geräte, das einen reibungslosen Ablauf beim Aufgeben von Bestellungen, bei der Live-Verfolgung von Lieferungen und bei der Verwaltung von Rechnungen und Zahlungen für die Hauptprodukte von CEMEX ermöglicht darunter Sackzement und loser Zement, Transportbeton, Gesteinskörnung und Multiprodukte. CEMEX Go liefert in Echtzeit die detaillierten Informationen, die Kunden brauchen, um in weniger Zeit mehr zu schaffen und so mehr Kontrolle über ihre Geschäfte auszuüben.

Fernando A. Gonzalez, Chief Executive Officer von CEMEX, sagte: "Der heutige Start ist die Krönung des ersten Schritts dieser strategischen Initiative und der harten Arbeit vieler Menschen in unserem Unternehmen. Er ist außerdem ein Zeugnis unserer kundenorientierten Denkweise und unseres unermüdlichen Fokus auf kontinuierliche Innovation und Entwicklung. Mit CEMEX Go erhalten unsere Kunden Optionen, die allem, was zuvor angeboten wurde, überlegen sind. Dies ist die erste Plattform ihrer Art, die zurzeit in unserer Branche angeboten wird."

Gonzalez weiter: "CEMEX Go bringt uns unseren Kunden näher, da wir damit schneller, transparenter und effizienter werden. So entsteht mehr Produktivität, und es werden neue Wachstumschancen für unsere Kunden und für uns selbst eröffnet. Mit CEMEX Go wird das Potenzial zum Erfolg auf dem heutigen schnelllebigen und dynamischen Markt in die Hände unserer Kunden gegeben."

Zu Beginn dieses Jahres startete CEMEX seine Abteilung für offene Innovationen und Wagniskapital, CEMEX Ventures. Ihr Schwerpunkt liegt darauf, Startups, Unternehmer, Hochschulen und andere Interessenvertreter, die die Baulandschaft von morgen durch die Lösung der anspruchsvollsten Aufgaben der Branche prägen werden, in Kontakt miteinander zu bringen. Die Kernaktivitäten von CEMEX Venture werden die laufende, iterative Arbeitsweise von CEMEX Go bereichern, da damit Funktionen hinzukommen, mit denen auf neue und unterschiedliche Weise noch mehr Wert für die Kunden des Unternehmens geschaffen wird. Dieses Engagement für Innovation ist ein weiterer Beweis dafür, wie CEMEX die weltweite Baustoffindustrie in das vernetzte Zeitalter bringen wird.

CEMEX Go wird als eine komplett digitale Dienstleistungspalette lanciert, mit deren Hilfe die Kunden in weniger Zeit mehr schaffen werden, da ihre Interaktionen mit CEMEX vereinfacht und optimiert werden, ihr Verwaltungsaufwand reduziert wird und sie mehr Zeit bekommen, sich auf strategischere geschäftliche Angelegenheiten zu konzentrieren. Über die Plattform werden die Kunden jederzeit und überall über verschiedene Geräte arbeiten können. Mit CEMEX Go können die Kunden ihren Transaktionsverlauf einsehen, ihre Lieferungen in Echtzeit über GPS nachverfolgen, Sofortbenachrichtigungen über ihren Bestellstatus erhalten, ihre Bestellungen abändern und sie erhalten komplette Sichtbarkeit und Transparenz sämtlicher Informationen, die sie für eine bessere Verwaltung ihrer Unternehmen benötigen. Kurz gesagt: Mit CEMEX Go werden die Kunden innerhalb von Minuten erledigen können, wofür sie früher Stunden gebraucht haben alles nur einen Klick weit entfernt.

Ab November 2017 soll CEMEX Go in den USA und in Mexiko eingeführt werden. Die Bereitstellung in den restlichen Regionen, in denen CEMEX aktiv ist, soll im Laufe des Jahres 2018 stattfinden. So wird sich die Arbeitsweise von CEMEX auf der ganzen Welt verändern.

CEMEX nimmt mit Unterstützung seiner langjährigen Partner IBM und NEORIS eine umfassende digitale Transformation vor. CEMEX nutzt das Know-how, die Innovation und die hochmodernen IT-Services beider Unternehmen, um wegweisende Lösungen zu liefern, mit denen ein hochwertiges Kundenerlebnis möglich wird.

CEMEX ist ein global tätiges Unternehmen für Baustoffe, das qualitativ hochwertige Produkte und zuverlässige Dienstleistungen für Kunden und Gemeinden in mehr als 50 Ländern bereitstellt. CEMEX verfügt über vielfältige Nachweise, dass es als Unternehmen durch innovative Lösungen für die Baubranche, Effizienzsteigerungen und seine Bemühungen, eine nachhaltige Zukunft anzustreben, das Wohl seiner Kunden verbessert. Weitere Informationen finden Sie unter: www.cemex.com.

