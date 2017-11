London (ots/PRNewswire) -



TerraPay (https://www.terrapay.com/), der weltweit erste mobile

Zahlungsschalter, und Wari (https://www.wari.com/en.html), eine

globale Plattform, die digitale Finanzdienstleistungen anbietet,

haben zur Festigung des Geldtransfer-Ökosystems in 35 afrikanischen

Schlüsselmärkten ein strategisches Partnerschaftsabkommen

unterzeichnet. Die Partnerschaft soll globale Geldtransferunternehmen

mit mobilen Geldbörsen und Bankkonten in Afrika vernetzen.



Zur Unterstützung dieses Vorhabens werden Kunden folgende

Dienstleistungen angeboten -



- TerraPays weltweite Partner, die in 160 Ländern präsent sind,

könnten umgehend Geldüberweisungen an Waris digitales

Zahlungsnetzwerk, zu dem mobile Geldbörsen und Bankkonten in 35

afrikanischen Märkten gehören, senden.

- Waris Kunden innerhalb Afrikas können Geld in Echtzeit an TerraPays

Netzwerk mobile Geldbörsen in Afrika und jeglichen Bankkonten in

Indien überweisen.



"Wir freuen uns auf unsere Zusammenarbeit mit Wari - einer der

Branchenführer im Bereich des digitalen Zahlungsverkehrs in Afrika.

Unsere Partnerschaft unterstützt die Verwirklichung einer Vision von

kostengünstigen und problemlosen Geldüberweisungen in Afrika und

beschleunigt die Schaffung eines Ökosystems, das sowohl für

Interessensvertreter als auch Verbraucher von spürbarem Nutzen ist.

TerraPay hat sich fest vorgenommen, seinen Partnern modernste

Technologie und eine regulative Infrastruktur zu bieten", erklärt

Ambar Sur, Gründer und CEO von TerraPay.



"Die Partnerschaft mit TerraPay bestätigt Waris Ehrgeiz, eine

weltweite Plattform zum Vernetzen von Menschen und zur Bereitstellung

eines breiten Spektrums an Dienstleistungen zu bieten. Wir haben vor,

unsere Dienstleistungen für jedermann, egal wo, zugänglich zu machen.

Die Partnerschaft mit TerraPay macht nun den indischen Markt für

Waris Kunden zugänglich und ermöglicht es Terra Pay-Kunden, Waris

umfangreiches Netzwerk in Afrika und weltweit zu nutzen", so Mr.

Kabirou Mbodje, CEO von Wari.



Wari hat die Entwicklung und den Zugang zu Finanzdienstleistungen

in Afrika, insbesondere in westafrikanischen Staaten wie Senegal,

Togo, Elfenbeinküste, Mali, Benin, Niger und Burkina Faso,

transformiert. Mit über 500.000 Vertretern in 60 Ländern wickelt die

Gruppe durch ihr direktes Netzwerk und ihre Partnernetzwerke täglich

mehr als eine Millionen Transaktionen ab.



TerraPay revolutioniert die Art und Weise, auf die sich Geld

weltweit bewegt. Das Unternehmen ist dabei, durch das Verlinken

mobiler Geldbörsen mit bereits existierenden digitalen

Finanzdienstleistern in voller Eigenverantwortung für das Erzielen

und/oder Sicherstellen der Einhaltung jeglicher aufsichtsrechtlicher

Anforderungen an den Geschäftsbetrieb, ein neues Geschäftsmodell zu

entwickeln.



