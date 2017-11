=== *** 06:50 DE/TAG Immobilien AG, Ergebnis 3Q, Hamburg 07:00 DE/Morphosys AG, Ergebnis 9 Monate (14:00 Telefonkonferenz), Martinsried *** 07:00 JP/Toyota Motor Corp, Ergebnis 1H, Toyota City *** 07:30 DE/BMW AG, Ergebnis 3Q (10:00 Telefonkonferenz), München *** 07:30 DE/Uniper SE, Ergebnis 9 Monate (10:00 Telefonkonferenz), Düsseldorf *** 07:30 DE/Jungheinrich AG, Ergebnis 3Q, Hamburg *** 07:30 DE/Rheinmetall AG, Ergebnis 9 Monate, Düsseldorf 07:30 DE/Dialog Semiconductor plc, Ergebnis 3Q (10:30 Telefonkonferenz), Kirchheim/Teck 07:30 DE/Deutz AG, Ergebnis 3Q, Köln 07:35 DE/Elringklinger AG, Ergebnis 3Q, Dettingen *** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe September saisonbereinigt PROGNOSE: -0,8% gg Vm zuvor: +2,6% gg Vm *** 08:00 DE/Zalando SE, ausführliches Ergebnis 3Q (09:00 Telefonkonferenz), Berlin *** 08:00 GB/Imperial Brands plc, Jahresergebnis, Bristol *** 08:20 ES/Iberdrola SA, Ergebnis 9 Monate, Bilbao *** 08:30 EU/Treffen Rat der Finanz- und Wirtschaftsminister, Brüssel *** 09:00 DE/Osram Licht AG, BI-PK, München *** 10:00 EU/EZB-Direktor Draghi, Eröffnungsrede beim EZB-Forum "Europe's changing banking landscape", Frankfurt *** 10:00 DE/Bundesverfassungsgericht, Urteil zu "Information des Parlaments zu Finanzmarktaufsicht und Deutsche Bahn AG", Karlsruhe 10:00 DE/Porsche Automobil Holding SE, Ergebnis 3Q, Stuttgart 11:00 DE/CDU/CSU, FDP und Grüne, weiteres Sondierungsgespräch, Berlin *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz September Eurozone PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: -0,5% gg Vm *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung inflationsindexierte Bundesanleihe 2030 mit Kupon von 0,50% um 0,5 Mrd EUR *** 13:00 IT/Intesa Sanpaolo SpA, Ergebnis 3Q, Turin 14:30 EU/Bundesfinanzminister Altmaier, Hessens Minister- präsident Bouffier und Ex-Finanzminister Waigel, Präsentation der deutschen Bewerbung für die Europäische Bankenaufsicht (EBA), gg 16:15 Pressestatements, Brüssel 14:30 AT/Opec, Ausblick auf den Welt-Ölmarkt, Wien *** 20:30 US/Fed-Chefin Yellen, Rede bei der Verleihung des Paul H. Douglas Award for Ethics in Government an Ex-Fed-Chef Bernanke, Washington *** - DE/Linde AG, Ende der verlängerten Umtauschfrist in Anteile der neuen Holding Linde plc *** - DE/Hochtief AG, Ergebnis 3Q, Essen - DE/Sitzung Arbeitskreis Steuerschätzung (bis 9.11.), Braunschweig *** - IT/Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS), Ergebnis 3Q, Siena ===

