Liebe Leser,

BYD hat in den letzten Handelsstunden der Vorwoche einen kleinen Kursaufschlag geschafft und diese positive Stimmung mit in die neue Woche transportiert. Zum Wochenauftakt am Montag ging es um fast 5 % nach oben. Damit überraschte BYD die charttechnischen Analysten, die bereits von einem baldigen Abwärtstrend ausgingen. Der Kurs ist in den vergangenen vier Wochen um etwa 1,50 Euro nach unten gerutscht und hattn damit die Anfang September etablierte Aufwärtstrendgerade klar ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...