Liebe Leser,

am Donnerstag wird die Deutsche Telekom die Ergebnisse per Q3 2017 veröffentlichen. Die Tochter T-Mobile US hatte bereits die Ergebnisse in den vergangenen Wochen vorgelegt. Diese sind solide ausgefallen. Die US-Tochter trägt den größten Anteil an den Umsätzen des Konzerns. Analysten erwarteten, dass die US-Tochter im Mittel 8,571 Mrd. Euro an Umsatz einbringt. Da T-Mobile US bereits berichtet hat, fiel der Umsatz in den USA mit 10 Mrd. US-Dollar, umgerechnet zu einem EUR/USD-Kurs ... (David Iusow-Klassen)

Den vollständigen Artikel lesen ...