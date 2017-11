Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

KOHLEAUSTIEG - Mitten in den Koalitionsverhandlungen für die neue Bundesregierung und zum Start der Klimakonferenz in Bonn fordern rund 40 große deutsche Unternehmen von der nächsten Bundesregierung, "Klimaschutz zur zentralen Aufgabe" zu machen sowie den Ausstieg aus der Kohleverstromung voranzubringen. Das ist der Kern einer gemeinsamen Erklärung, die am Mittwoch veröffentlicht werden soll und der Börsen-Zeitung vorliegt. Koordiniert wird der Vorstoß von der "Stiftung 2 Grad", die von 14 großen Unternehmen getragen wird, darunter Aldi, Deutsche Bahn, Deutsche Telekom und Otto Group. Zu den Unterzeichnern gehören aber unter anderem auch Adidas, Puma sowie Siemens - und sogar der Energiekonzern ENBW. (Börsen-Zeitung S. 9)

RENTENBEITRAG - Wegen der guten finanziellen Lage der gesetzlichen Rentenversicherung kann der Rentenbeitragssatz im kommenden Jahr von 18,7 auf 18,6 Prozent sinken. Das ist dem Entwurf des Rentenversicherungsberichts zu entnehmen. (FAZ S. 19)

STEUEROASEN - Die Bundesregierung will nach der Veröffentlichung der "Paradise Papers" den Kampf gegen Steuervermeidung intensivieren. "Wir werden dafür auch weiterhin gemeinsam mit unseren internationalen Partnern in den zuständigen Gremien strenge Prüfmaßstäbe vereinbaren und wirksame Überprüfungsmechanismen sicherstellen. Da, wo es nötig ist, müssen wir die Standards auch nachschärfen", sagte Finanz-Staatssekretär Michael Meister (CDU). (Handelsblatt S. 6/SZ S. 1, 9-16)

EZB - Die Konjunktur in Europa läuft bestens, aber die Europäische Zentralbank (EZB) setzt ihren expansiven Kurs in der Geldpolitik fort. Und sie wird nach den bisherigen Ankündigungen noch sehr lange am Markt bleiben. Die EZB will ihre monatlichen Käufe von Anleihen von 60 Milliarden auf 30 Milliarden Euro von Januar 2018 an zwar reduzieren, aber gleichzeitig fällig gewordene Anleihen wieder anlegen. Das bedeutet, dass zu den vorerst bis September 2018 laufenden Käufen über 270 Milliarden Euro weitere 124 Milliarden Euro aus Fälligkeiten hinzukommen. Diese Summe wies die EZB am Montag für die Fälligkeiten von Januar bis einschließlich Oktober 2018 aus. "Die EZB wird noch sehr lange als Käuferin am Markt präsent sein", erwartet Christian Kopf, Leiter des Rentenfondsmanagements der Kapitalanlagegesellschaft der Volks- und Raiffeisenbanken, Union Investment. (FAZ S. 27/Handelsblatt S. 26)

ABSCHIEBUNG - Nur jeder zweite ausreisepflichtige Ausländer ist abgelehnter Asylbewerber. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Linke-Anfrage hervor, die der Zeitung Welt vorliegt. Zum 31. Juni waren demnach im Ausländerzentralregister 226.457 Ausreisepflichtige gespeichert, darunter nur 110.247 Personen mit einem abgelehnten Asylantrag. Weitere 45.131 Ausreisepflichtige hatten der Antwort zufolge ein anhängiges Asylverfahren, sie wurden also schon ausreisepflichtig, bevor über ihr Schutzgesuch entschieden war. Dies ist zum Beispiel dann möglich, wenn während des Asylverfahrens schwere Straftaten begangen wurden. (Welt S. 1)

VDA - Das Präsidium des Verbands der Automobilindustrie (VDA) hat sich entschieden, den ehemaligen Ford-Deutschland-Chef, Bernhard Mattes, zum neuen Präsidenten des Verbands zu küren. Darauf habe sich der Chef der Findungskommission, Daimler-Chef Dieter Zetsche mit den beiden anderen Vize-Präsidenten des Verbands in Absprache mit den Vorstandschefs der großen Autobauer sowie der großen Zulieferer vor wenigen Tagen verständigt, hieß es aus Branchenkreisen. (Handelsblatt S. 47)

VERBRENNER - Die Grünen beharren nicht länger auf das Ende des Verbrennungsmotors im Jahr 2030 als Voraussetzung für eine "Jamaika"-Regierung. "Mir ist klar, dass wir alleine nicht das Enddatum 2030 für die Zulassung von fossilen Verbrennungsmotoren durchsetzen werden können", sagte Parteichef Cem Özdemir. (Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten)

WAHLTREND - Im aktuellen INSA-Meinungstrend hält die CDU/CSU (31 Prozent) ihr Ergebnis aus der Vorwoche. Die SPD (22 Prozent) gewinnt einen Prozentpunkt hinzu, AfD (13,5 Prozent) und Linke (10,5 Prozent) jeweils einen halben Punkt. Die FDP (10,5 Prozent) muss einen halben Punkt abgeben, die Grünen (8,5 Prozent) sogar eineinhalb Punkte. (Bild)

KIRCHEN - Die bedeutendsten Versorgungskassen der Kirchen investieren Hunderte Millionen Euro in Private Equity, jene Branche, die mit Unternehmen handelt. Das geht aus den jüngsten Geschäftsberichten der KZVK in Köln (katholische Kirche) sowie der Dortmunder KZVK und VKPB (evangelische Kirche) hervor. Sie finanzieren Zusatzrenten für Mitarbeiter der Kirchen, Caritas und Diakonie sowie Pfarrerpensionen. Eigentlich tun sich die Kirchen schwer mit Finanzinvestoren. Die (Erz-)Bistümer Hildesheim, Köln und Paderborn lehnen Investitionen darin ganz ab, die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) rät zur Vorsicht mit Private Equity. (FAZ S. 17)

EUROGRUPPE - Ins Rennen um die Nachfolge des scheidenden Chefs der Eurogruppe, Jeroen Dijsselbloem, gehen voraussichtlich vier Kandidaten. Das hat der österreichische Finanzminister Hans Jörg Schelling vor einem Treffen der Eurofinanzminister am Montag in Brüssel behauptet. Er ließ durchblicken, dass er einer dieser vier Kandidaten sein will, wenn er sein Amt in einer neuen österreichischen Regierung behält. Dijsselbloem bleibt voraussichtlich bis zum Jahresende im Amt; geplant ist bisher, dass er bis Mitte November Vorschläge für seine Nachfolge sammelt. In der letzten Sitzung unter seiner Leitung Anfang Dezember sollen die Minister dann den neuen Eurogruppenchef wählen. Ambitionen auf den Vorsitz des Gremiums der Eurofinanzminister haben neben Schelling auch der Luxemburger Pierre Gramegna, der Slowake Peter Kazimir und der Franzose Bruno Le Maire. (FAZ S. 19)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/pi/mgo

(END) Dow Jones Newswires

November 07, 2017 00:28 ET (05:28 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.