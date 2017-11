FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 07.11.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 07.11.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

XFRA US15130J1097 CEMPRA INC. DL-,001

PEW XFRA US69325Q1058 PC-TEL INC. DL-,001

WL6 XFRA DE000A11QVV0 HEIDELBERG PHARMA AG O.N.

JAA XFRA VGG048971078 ATLANTIC ALL.PARTN.CORP.

E6B XFRA AU000000K2P1 KORE POTASH LTD

GNT1 XFRA IE00BYZ5HD97 LAM SUN GL.ZYFIN I.SEB DL