FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 07.11.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 07.11.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
XFRA US15130J1097 CEMPRA INC. DL-,001
PEW XFRA US69325Q1058 PC-TEL INC. DL-,001
WL6 XFRA DE000A11QVV0 HEIDELBERG PHARMA AG O.N.
JAA XFRA VGG048971078 ATLANTIC ALL.PARTN.CORP.
E6B XFRA AU000000K2P1 KORE POTASH LTD
GNT1 XFRA IE00BYZ5HD97 LAM SUN GL.ZYFIN I.SEB DL
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INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
XFRA US15130J1097 CEMPRA INC. DL-,001
PEW XFRA US69325Q1058 PC-TEL INC. DL-,001
WL6 XFRA DE000A11QVV0 HEIDELBERG PHARMA AG O.N.
JAA XFRA VGG048971078 ATLANTIC ALL.PARTN.CORP.
E6B XFRA AU000000K2P1 KORE POTASH LTD
GNT1 XFRA IE00BYZ5HD97 LAM SUN GL.ZYFIN I.SEB DL