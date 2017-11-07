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ATLANTIC ALLIANCE PARTNERSHIP CORP
ATLANTIC ALLIANCE PARTNERSHIP CORP Chart 1 Jahr
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ATLANTIC ALLIANCE PARTNERSHIP CORP8,172+0,15 %
HEIDELBERG PHARMA AG2,947-1,60 %
KORE POTASH LIMITED0,1020,00 %
LAM SUN GLOBAL ZYFIN INDIA SOVEREIGN ENTERPRISE BOND UCITS ETF10,335+3,35 %
MELINTA THERAPEUTICS INC1,934+0,68 %
PCTEL INC5,695-1,15 %