Tamudio - Der Windturbinenhersteller Siemens Gamesa leidet unter einem schwierigen Marktumfeld und einem steigenden Preisdruck für Windenergieanlagen an Land. Im vergangenen Geschäftsjahr (per Ende September) musste das Unternehmen trotz steigender Umsätze einen deutlichen Gewinnrückgang hinnehmen. Das Unternehmen, dass aus dem Zusammenschluss durch das Siemens-Windenergiegeschäft sowie dem spanischen Konkurrenten Gamesa entstanden ist, will nun tausende Stellen streichen.

Damit verschärft das Unternehmen seinen Sparkurs deutlich. Im laufenden Restrukturierungsprogramm will der Konzern in drei Jahren bis zu 6000 Stellen in 24 Ländern abbauen. 700 davon waren bereits bekannt. Die Gespräche mit den Arbeitnehmervertretern sollen "unverzüglich beginnen". Auch soll das Produktangebot für Winderngieanlagen an Land deutlich ausgedünnt werden - um rund 65 Prozent. Die Synergieziele von mindestens 230 Millionen Euro bekräftigte Siemens Gamesa in einer Mitteilung vom Montagabend. Sie sollen im dritten Jahr erreicht werden, 12 Monate ...

