Glattbrugg - Adecco ist im dritten Quartal 2017 etwa gleich schnell gewachsen wie in den ersten beiden Quartalen des Jahres. Zwischen Juli und September erzielte der weltgrösste Personalvermittler ein um Arbeitstage bereinigtes organisches Wachstum von 6% (nicht bereinigt 5%), wie das Unternehmen am Dienstag mitteilt. Analysten hatten im Vorfeld (AWP-Konsens) mit einem Wert in dieser Grössenordnung gerechnet.

Der Umsatz in der Berichtswährung Euro nahm derweil um 2% auf 5,90 Mrd EUR zu. Der Bruttogewinn des Gesamtkonzerns verharrte bei 1,09 Mrd, und die entsprechende Marge kam bei 18,5% (-20 BP) zu liegen. Der EBITA (bereinigt) stagnierte ebenfalls bei 321 Mio EUR, die entsprechende Marge erreichte 5,4% (-10 BP).

Deutlich zurückgegangen ist der Reingewinn. Es wird ein Minus von 29% auf 123 Mio EUR ausgewiesen. Das Unternehmen verweist auf einen nicht-cash-wirksamen ...

