In dem neuen Logistik- und Fertigungsbereich koordiniert Beko Technologies die Warenein- und -ausgänge sowie Lager- und Logistikdienstleistungen für alle Produkte, die in Neuss gefertigt werden. "Durch den Neubau und weitere Umbaumaßnahmen an den Bestandsgebäuden konnten wir externe Gebäudeanmietungen beenden und alle Bereiche - von der Produktion und Fertigung bis zur Verwaltung - unter einem Dach konzentrieren. Darüber hinaus haben wir zusätzliche Kapazitäten gewonnen, die unsere Wachstumspläne für die nächsten Jahre stützen und uns die Flexibilität bieten, unseren Mitarbeiterkreis am Hauptsitz zu erweitern. Das ist auch ein klares Bekenntnis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...