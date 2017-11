In der Mess-, Steuer- und Regelungstechnik (MSR) spielt die störungsfreie Signalübertragung eine zentrale Rolle. Aufgrund der steigenden Zahl elektrisch betriebener Komponenten, einer zunehmenden Miniaturisierung und Packungsdichte der Geräte, der wachsenden Menge drahtloser Kommunikations- und Steuereinrichtungen sowie immer performanteren digitalen Systemen, die mit höheren Übertragungsfrequenzen arbeiten, treten in diesem Umfeld jedoch vermehrt elektromagnetische und hochfrequente Störungen auf. Diese wirken sich insbesondere auf die kleinen Spannungen und Ströme aus, die von den im Feld verbauten Sensoren geliefert werden. Berücksichtigt der Anwender derartige Störgrößen also nicht ausreichend, beeinträchtigt das eine fehlerfreie Signalübertragung und damit die Güte der in seiner Anlage gefertigten Produkte. Hier leisten Trennverstärker einen signifikanten Beitrag zur Erhöhung der Signalqualität. Phoenix Contact stellt daher ein entsprechendes Portfolio zur Verfügung, das sich aus verschiedenen Produktfamilien zusammensetzt: Von sehr kompakten Geräten über zertifizierte Trennverstärker (SIL2, SIL3 und PL d) bis zu Signaltrennern für eigensichere Stromkreise im Ex-Bereich (Bild 1).

Messwert-Darstellung flexibel anpassen

Zur Produktfamilie Field Analog gehören im weitesten Sinne alle Komponenten, die bis in die Feldebene eingesetzt werden können. Die neuen Prozessanzeigen vereinen dabei die Eigenschaften der klassischen Trennverstärker mit den Vorteilen flexibler Anzeigegeräte. Über ihren multifunktionalen Eingang lassen sich unterschiedliche Analogwerte - wie Strom, Spannung, Thermoelemente oder Widerstandsthermometer - erfassen. Falls erforderlich liefert der Eingang zudem die Speisespannung für den Sensor. Die beiden Relaisausgänge können für verschiedene Grenzwert-Schaltfunktionen genutzt werden, während das Signal über den Analogausgang an nachgelagerte Systeme weitergeleitet wird. Das flexibel einstellbare Display kann vielfältig angepasst werden. Die Messwertanzeige lässt sich nach Belieben skalieren und das Signal mit der gewünschten Einheit respektive Messstellen-Bezeichnung versenden.

Neben den multifunktionalen Geräten beinhaltet das Field-Analog-Portfolio schleifengespeiste Hart-fähige Prozessanzeigen. Sie beziehen ihre Energie aus dem 4…20-mA-Signalkreis, belasten diesen durch ihren niedrigen Spannungsabfall von weniger als 0,9 V aber kaum. Das ist gerade in Umgebungen mit explosionsfähiger Atmosphäre von entscheidender Bedeutung, weil die Energie hier zur Vermeidung einer Explosion begrenzt werden muss. Die Hart-fähige Anzeige ermöglicht ebenfalls eine flexible Anpassung der Messwert-Darstellung, damit die Daten skaliert sowie in der jeweils benötigten Einheit visualisiert werden können.

Da die Prozessanzeige als Hart-Master konzipiert ist, können Anwender die bisher nicht verwendeten Hart-Funktionen der Feldgeräte nutzen - denn jetzt lassen sich bis zu vier zusätzliche Messwerte via Hart-Protokoll auf dem Display darstellen. Sowohl die multifunktionalen als auch die Hart-fähigen Prozessanzeigen sind in Schutzart IP20 für den Schaltschrank sowie IP67 zur Feldinstallation ...

