Die Krankheit sei auch nach 24 Wochen noch gehemmt worden, verglichen mit Placebo. Dies Ergebnisse seien in der FUTURE 5-Studie erzielt worden. Die Daten wird Novartis laut Mitteilung an diesem Dienstag auf der Fachtagung American College of Rheumatology/Association of Rheumatology Health Professionals (ACR/ARHP) in San ...

Den vollständigen Artikel lesen ...