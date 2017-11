Dietlikon - Implenia setzt sich in einem von der UNO international ausgeschriebenen Wettbewerb durch und gewinnt den Auftrag zum Bau eines neuen Verwaltungsgebäudes in Genf. Das neue Gebäude unterstützt die Vereinten Nationen in ihren Bestrebungen, alle Mitarbeitenden auf dem Gelände des Palais des Nations zusammenzubringen. Auf einer Grundstücksfläche von rund 25'000 m2 baut Implenia mit der Unterstützung von lokalen und internationalen Partnern das neue Gebäude in Anlehnung an LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), wie der Baukonzern am Dienstag mitteilt.

Im neuen Verwaltungsgebäude entstehen offene Arbeitsbereiche für 1400 Beschäftigte sowie Terrassen und geschlossene Aussenbereiche in jeder Etage. Das neue Gebäude befindet sich an einer Hanglage und fügt sich dank der Terrassierung optimal in die Hügel ein. Da sich der Baugrund ...

