Nach Ausbruch aus einem kurzfristigen Abwärtstrendkanal zwischen Anfang Juni und Mitte September dieses Jahres kam es in der Linde-Aktie zu einem größeren Kaufsignal und führte zunächst bis in den Bereich von 178,80 Euro aufwärts. Nach Auflösung einer bullischen Flagge ging es schließlich auf ein Verlaufshoch von 190,40 Euro wie bereits in der Analyse vom 23. Oktober 2017: "Linde: Ziel Jahreshochs 2015" favorisiert weiter rauf. Nun konsolidiert das Papier seit einigen Tagen knapp unterhalb der Vorwochenhochs von 190,40 Euro in einem steigenden Dreieck seitwärts, das in der Charttechnik als Fortsetzungsmuster innerhalb eines intakten Trendkanals gewertet wird. Diese Konstellation bietet daher die finale Möglichkeit an einem weiteren Kursschub an die Jahreshochs aus 2015 ...

