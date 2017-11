Liebe Leser,

die Xing-Aktie kann zum Wochenauftakt einen Sprung nach oben verzeichnen. Grund sind die soliden Quartalsergebnisse, die das Unternehmen am Montag veröffentlicht hat. Der Umsatz konnte per Q3 2017 auf 48,3 Mio. Euro gesteigert werden - gegenüber dem Vorjahresquartal ein Anstieg von 27,7 %. Im Vergleich zum Vorquartal lag das Plus bei 10 %. Netto verdiente man 8 Mio. Euro, nach 6,4 Mio. Euro im Vorjahr - ein Plus von 25 %. Gegenüber dem Vorquartal veränderte sich das Ergebnis ... (David Iusow-Klassen)

