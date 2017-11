Von Kenan Machado

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Nach einigen eher lethargischen Handelstagen geht es an den asiatischen Börsen und in Australien am Dienstag steil und geschlossen nach oben. Händler tun sich allerdings etwas schwer, die plötzlich auftretende Kauflust zu erklären. Einen konkreten Anlass scheint es nicht zu geben. Das Fehlen unmittelbarer Risiken könnte den Startschuss für eine Jahresendrally ausgelöst haben, versucht ein Marktteilnehmer eine Erklärung. Das anhaltende Niedrigzinsumfeld in Verbindung mit überzeugenden Geschäftsausweisen der Unternehmen und einer global gut laufenden Konjunktur habe eine Art Idealzustand geschaffen, heißt es weiter.

Andrew Bresler, stellvertretender Chefhändler bei Saxo Capital Markets für die Region Asien-Pazifik, sieht ein Umfeld mit weder zu schwachen noch zu starken wirtschaftlichen Bedingungen, welche die Politik nicht zu Maßnahmen gegen eine mögliche Überhitzung auf den Plan riefen. "Es gibt schon ein paar Risiken am Horizont für die aktuellen Bewertungen. Einige Stimmen klingen besorgt, Aktien seien global überbewertet", warnt Bresler dennoch.

Mehrjahreshochs an den meisten Börsen

In Japan sprechen Händler von ausländischem Kapital, das den Weg an die Börse gefunden habe. Der Nikkei steigt zum Handelsschluss um 1,7 Prozent auf 22.938 Punkte und erklimmt Höhen, der der japanische Leitindex zuletzt Anfang 1992 gesehen hat. Der HSI in Hongkong springt mit plus 1,3 Prozent auf den höchsten Stand seit einem Jahrzehnt und der Composite in Schanghai legt um 0,5 Prozent auf 3.404 Zähler zu. In Australien, wo der Handel bereist beendet ist, kletterte der S&P/ASX-200 mit einem Tagesaufschlag von 1,0 Prozent auf den höchsten Stand seit Anfang 2008.

Der australische Aktienmarkt hinkt der Kursentwicklung der Region 2017 hinterher, doch seit die Rohstoffpreise anziehen, holt Sydney auf. Der S&P/ASX-200 verbuchte mit einem Plus von 4 Prozent im Oktober den besten Monat des Jahres. In der ersten Novemberwoche kam ein Aufschlag von 1,5 Prozent hinzu.

Auch am Dienstag kommen die Treiber aus dem Rohstoffsektor: BHP Billiton und Rio Tinto zogen mit der anhaltenden Ölpreisrally um über 2 Prozent an und stiegen auf Zwei- bzw. Sechsjahreshochs. Neben Erdöl stützt vor allem der Eisenerzpreis in China, der sich von seinem jüngsten Viermonatstief weiter erholt. Die Eisenerzaktie Fortescue verteuerte sich um über 4,7 Prozent.

Auch in Japan sind die entsprechenden Sektorwerte gefragt. Japan Petroleum und Inpex schnellen um rund 4 Prozent in die Höhe. Auch in Singapur treiben die Ölpreise die Kurse. Der dortige Aktienmarkt folgt besonders dicht der Entwicklung auf dem Rohstoffmarkt. Der STI erklimmt ein weiteres Zweijahreshoch.

In Neuseeland macht der lokale Aktienmarkt bei der regionalen Hausse nicht mit. Der neuseeländische Finanzminister Grant Robertson spielte die Möglichkeit eines Währungszieles herunter, als er das Mandat für eine Überprüfung der Zentralbank enthüllte.

Am Devisenmarkt fällt der US-Dollar auf 113,96 Yen nach Wechselkursen um 114,29 Yen am Vortag, allerdings erholt sich der Greenback damit von seinem Tagestief bei 113,71 Yen. Der Goldpreis kommt nach der Vortagesrally etwas zurück, die Ölpreise verteidigen weitgehend ihre erhöhten Niveaus nach der Anstieg des Vortages. Ein Raketanangriff jemenitischer Rebellen auf Saudi-Arabien hatte den Goldpreis am Vortag gestützt.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.014,30 +1,02% +5,53% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 22.931,10 +1,70% +19,97% 07:00 Kospi (Seoul) 2.544,40 -0,20% +25,56% 07:00 Schanghai-Comp. (Schanghai) 3.405,04 +0,50% +9,71% 08:00 Hang-Seng-Index (Hongkong) 28.972,81 +1,31% +30,04% 09:00 Straits-Times (Singapur) 3.415,54 +1,00% +18,56% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.745,27 +0,17% +6,31% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 10.10 Uhr % YTD EUR/USD 1,1607 -0,0% 1,1610 1,1610 +10,4% EUR/JPY 132,32 +0,2% 132,12 132,49 +7,6% EUR/GBP 0,8815 -0,0% 0,8815 0,8854 +3,4% GBP/USD 1,3167 -0,0% 1,3172 1,3113 +6,7% USD/JPY 114,01 +0,2% 113,79 114,11 -2,5% USD/KRW 1114,70 -0,1% 1114,70 1112,54 -7,7% USD/CNY 6,6338 -0,1% 6,6338 6,6279 -4,5% USD/CNH 6,6262 -0,0% 6,6268 6,6320 -5,0% USD/HKD 7,8026 +0,0% 7,8018 7,8024 +0,6% AUD/USD 0,7681 -0,1% 0,7687 0,7652 +6,4% NZD/USD 0,6928 -0,2% 0,6942 0,6894 -0,3% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,30 57,35 -0,1% -0,05 +0,4% Brent/ICE 64,20 64,27 -0,1% -0,07 +9,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.278,85 1.280,52 -0,1% -1,67 +11,1% Silber (Spot) 17,14 17,24 -0,6% -0,10 +7,6% Platin (Spot) 930,05 936,00 -0,6% -5,95 +2,9% Kupfer-Future 3,15 3,16 -0,3% -0,01 +24,7% ===

November 07, 2017

