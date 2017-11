SAP-Mitgründer Hasso Plattner will sich über Nacht von einem mehr als 360 Mio. Euro schweren Aktienpaket des Softwareriesen trennen. Die Investmentbank UBS hat den Auftrag, 3,75 Mio. SAP-Anteilsscheine aus dem Besitz von Plattner zu verkaufen. Das Paket entspricht 0,3 % an SAP und hat zum Xetra-Schlusskurs vom Montag von 99,55 Euro einen Wert von 373 Mio. Euro. Die Aktien werden offenbar mit einem Abschlag von maximal 2 % angeboten.



Plattner wirft in größeren Abständen immer wieder SAP-Aktien auf den Markt, unter anderem um Geld für seinen Wagniskapitalfinanzierer Hasso Plattner Ventures und das Hasso-Plattner-Institut für Software-Systemtechnik an der Universität Potsdam locker zu machen. Die Firmengründer halten laut SAP noch 13 % an Europas größtem Softwarekonzern.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info