"Wir konnten unser aktuelles M1-Modell vorstellen, das für den Druck von selbstklebenden Etiketten genau die richtige Wahl ist: Die M1 Line ist besonders robust und leistungsstark, erfüllt alle Bobst-Qualitätsstandards und verfügt über die erste Stufe der "Digital Automation" (Laser-Vorregister und automatisches Register). "Die neue M5X Line für Etiketten und Verpackungen demonstrierte die zweite Stufe der 'Digital Automation", das heißt, die komplette Automatisierung von Druck- und Register-Einstellungen ohne manuellen Eingriff", erläutert Antonio Bellosi, F&E-Leiter von Bobst Firenze, und ergänzt: "Am eindrucksvollsten war wohl unsere Digital Flexo Challenge: Zwei M6-UV-Flexodruckmaschinen, eine bei einem Kunden in Mailand und ein Zwillings-Modell am Bobst Labelexpo-Stand, traten gegeneinander an bei der Einrichtung eines Auftrags mit Lebensmittelverpackungen. Der Wettkampf wurde per Satellit live auf einem Split Screen am Messestand übertagen. Zweimal täglich konnten hunderte Verpackungshersteller live und im Detail mitverfolgen, wie die beiden Maschinen fast 1.000 km von einander entfernt einen Auftragswechsel durchführten. Die beiden M6-Druckmaschinen lieferten auf der Labelexpo "in Echtzeit" acht fast identische Umrüstzeiten und bewiesen damit, dass dank "Third Level Digital Automation" (vollautomatische Auftragswechsel) nun jede M6-Flexodruckmaschine unabhängig von Bedienperson und an jedem Standort der Welt in weniger als einer Minute von einem Auftrag zum nächsten wechseln kann, und das bei einer unbegrenzten Anzahl von Farben."

Vervollständigt wurde das "Digital Automation"-Portfolio von Bobst durch die Weltpremiere des neuen Smart Digimount, des ersten vollautomatischen Montagesystems für Flexodruckplatten ohne manuelles Eingreifen durch den Benutzer. Matteo Cardinotti, Geschäftsführer von Bobst Firenze, erklärt: "Wir glauben an die Klebeetiketten-Industrie, ihre Kreativität und Flexibilität, von der die ganze Etiketten- und Verpackungsbranche profitiert. Die Modelle M1, M5X und M6 sind hervorragende ...

