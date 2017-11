Irgendwie hört sich das alles an wie eine verkehrte Autowelt. In Deutschland stehen die Dieselmotoren unverändert mächtig unter Druck. Gab es bis vor ein, zwei Jahren oberhalb der Kompaktklasse fast ausschließlich die ebenso leistungsstarken wie verbrauchsarmen Dieselmotoren, so hat der von Volkswag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...