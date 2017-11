Frankreich hat eine umstrittene Steuerreform verabschiedet. Ziel sind Zusatzeinnahmen in Höhe von fünf Milliarden Euro. Damit will das Land die EU-Defizit-Grenze einhalten und Vertrauen in Brüssel gutmachen.

Frankreichs Nationalversammlung hat einem umstrittenen Steueraufschlag für Großunternehmen zugestimmt. Eine Mehrheit der Abgeordneten unterstützte bei der Abstimmung am Montag den Vorschlag der Regierung, mit einmaligen Steuerzuschlägen rund fünf Milliarden Euro zusätzlich einzutreiben. Damit soll sichergestellt werden, dass Frankreich in diesem Jahr die EU-Defizitgrenze ...

Den vollständigen Artikel lesen ...