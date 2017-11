Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Die Produktion im produzierenden Sektor Deutschlands dürfte im September deutlich gesunken sein. Volkswirte erwarten einen Rückgang gegenüber dem Vormonat von 0,8 Prozent, nachdem die Produktion im August um 2,6 Prozent gestiegen war. Der erwartete Produktionsrückgang ist rein "technischer" Natur: Volkswirte vermuten, dass die August-Daten durch eine von der Saisonbereinigung nicht erfasste frühe Lage der Werksferien nach oben verzerrt waren. Das macht eine Korrektur wahrscheinlich. Die Commerzbank prognostiziert ein Minus von 2,0 Prozent. Volkswirt Ralph Solveen sieht sich dadurch bestätigt, dass der Industrieumsatz um 1,8 Prozent gesunken ist. Alexander Krüger, der Chefvolkswirt des Bankhauses Lampe, sieht dagegen die Möglichkeit, dass es bei der Produktion zu einer positiven Überraschung kommen wird. Grund ist der überraschende Anstieg der Auftragseingänge im September um 1,0 Prozent und die spürbare Aufwärtsrevision der August-Orders (auf 4,1 von 3,6 Prozent). Ein leichter Rückgang der Produktion würde derweil nichts am positiven Gesamtbild ändern, das die Industrie derzeit bietet. Um das bisher in den Monaten Juli und August aufgelaufene Quartalsplus von 0,9 Prozent zu eliminieren, müsste die Produktion im September schon um 3,9 Prozent gesunken sein.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

BMW

Nachfolgend die Konsensschätzungen zum dritten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in in Euro):

PROG PROG PROG 3Q17 ggVj Zahl 3Q16 Umsatz 23.169 -1% 4 23.362 Umsatz Automobile 21.103 -2% 2 21.564 Umsatz Finanzdienstleistungen 6.627 +3% 2 6.403 EBIT 2.342 -2% 3 2.380 EBIT Automobile 1.802 -2% 2 1.837 EBIT Finanzdienstleistungen 549 -5% 2 576 Ergebnis vor Steuern 2.473 -4% 1 2.575 Ergebnis nach Steuern k.A. -- -- 1.821 Ergebnis nach Steuern/Dritten 1.759 -3% 1 1.806 Ergebnis je Stammaktie 2,66 -3% 3 2,75

DEUTZ

Nachfolgend die Konsensschätzungen zum dritten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 3Q17 ggVj Zahl 3Q16 Umsatz 357 +18% 3 301 EBIT 7,0 -- 2 -1,0 EBIT vor Sondereffekten 7,9 -- 3 -1,0 Ergebnis nach Steuern/Dritten 4,9 -- 2 -1,2 Ergebnis je Aktie 0,04 -- 2 -0,01 Dividende je Aktie 0,14 +100% 4 0,07

DIALOG SEMICONDUCTOR

Nachfolgend die Konsensschätzungen zum dritten Quartal (Angaben in Mio US-Dollar, Ergebnis je Aktie in US-Dollar):

PROG PROG PROG 3Q17 ggVj Zahl 3Q16 Umsatz 357 +3% 4 346 EBIT - underlying 75 +2% 4 73 Ergebnis nach Steuern/Dritten - underlying 58 +5% 3 56 Ergebnis je Aktie unverwässert - underlying 0,77 +4% 5 0,74 EBIT 58 -5% 3 61 Ergebnis nach Steuern/Dritten 43 -9% 2 47 Ergebnis je Aktie unverwässert 0,60 -3% 4 0,62

ELRINGKLINGER

Nachfolgend die Konsensschätzungen zum dritten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 3Q17 ggVj Zahl 3Q16 Umsatz 393 +5% 7 374 EBIT 36 +14% 7 31 Ergebnis nach Steuern/Dritten 20,7 +9% 3 19 Ergebnis je Aktie 0,32 +7% 5 0,30

HOCHTIEF

Nachfolgend die Konsensschätzungen zum dritten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG 3Q17 ggVj 3Q16 Umsatzerlöse 5.719 +14% 5.031 Ergebnis vor Steuern - operativ 225 +46% 154 Ergebnis nach Steuern/Dritten - operativ 117 +31% 89

JUNGHEINRICH

Nachfolgend die Konsensschätzungen zum dritten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 3Q17 ggVj Zahl 3Q16 Auftragseingang 852 +9% 3 781 Umsatz 826 +10% 4 754 EBIT 62 +14% 4 54 Ergebnis nach Steuern 40 +18% 2 34 Ergebnis je Vorzugsaktie 0,41 +24% 1 0,33

RHEINMETALL

Nachfolgend die Konsensschätzungen zum dritten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 3Q17 ggVj Zahl 3Q16 Umsatz 1.362 +4% 11 1.305 - Umsatz Automotive 674 +5% 10 643 - Umsatz Defence 689 +4% 10 662 EBIT 89 +13% 11 79 - EBIT Automotive 57 +11% 10 51 - EBIT Defence 37 +25% 10 30 Ergebnis nach Steuern/Dritten 49 +17% 10 42 Ergebnis je Aktie 1,15 +19% 8 0,97

Weitere Termine:

06:50 DE/TAG Immobilien AG, Ergebnis 3Q, Hamburg

07:00 JP/Toyota Motor Corp, Ergebnis 1H, Toyota City

08:00 DE/Zalando SE, ausführliches Ergebnis 3Q (09:00 Telefonkonferenz),

Berlin

08:00 GB/Imperial Brands plc, Jahresergebnis, Bristol

08:20 ES/Iberdrola SA, Ergebnis 9 Monate, Bilbao

10:00 DE/Porsche Automobil Holding SE, Ergebnis 3Q, Stuttgart

13:00 IT/Intesa Sanpaolo SpA, Ergebnis 3Q, Turin

Außerdem im Tagesverlauf:

- DE/Linde AG, Ende der verlängerten Umtauschfrist in Anteile der neuen

Holding Linde plc

- IT/Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS), Ergebnis 3Q, Siena

AUSBLICK KONJUNKTUR

-DE 08:00 Produktion im produzierenden Gewerbe September saisonbereinigt PROGNOSE: -0,8% gg Vm zuvor: +2,6% gg Vm -EU 11:00 Einzelhandelsumsatz September Eurozone PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: -0,5% gg Vm

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 AT/Auktion 0,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit September 2022 Auktion 0,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2027 im Gesamtvolumen von 1,15 Mrd EUR 11:30 DE/Auktion 0,50-prozentiger und Inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit April 2030 im Volumen von 500 Mio EUR

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.589,20 0,02 Nikkei-225 22.937,60 1,73 Schanghai-Comp. 3.409,84 0,64 DAX 13.468,79 -0,07% DAX-Future 13.469,00 -0,01% XDAX 13.471,95 -0,01% MDAX 26.931,15 -0,11% TecDAX 2.591,96 +0,57% EuroStoxx50 3.682,36 -0,21% Stoxx50 3.241,15 +0,13% Dow-Jones 23.548,42 +0,04% S&P-500-Index 2.591,13 +0,13% Nasdaq-Comp. 6.786,44 +0,33% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 163,14 +33

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die Börsen werden mit Gewinnen erwartet. Das Umfeld für Aktien ist weiterhin gut. An der Wall Street notierte der Dow Jones-Index das 57. Mal in diesem Jahr auf einem Allzeithoch und in Asien steigen die Indizes teils kräftig. Begleitet und gestützt wird die Entwicklung von weiter anziehenden Öl-und Rohstoffpreisen.

Rückblick: Knapp behauptet - Der IBEX in Madrid verlor 0,4 Prozent und hinkte den europäischen Börsen etwas hinterher. Die Stimmung in Madrid litt zuletzt nicht mehr nur unter der Katalonien-Krise, sondern auch unter Kursverlusten der Bankenaktien angesichts der Spekulationen über eine mögliche Staatspleite Venezuelas. Spanische Banken sind traditionell stark in Lateinamerika engagiert. BBVA verloren 0,9 Prozent und Santander 1,2 Prozent. Der Bankensektor verlor 0,9 Prozent und war zweitgrößter Verlierer neben Telekomaktien, für die es um 1,1 Prozent nach unten ging. Händler verwiesen auf fallende Renditen, die ungünstig seien für das traditionelle Bankengeschäft und darauf, dass die Schwäche der spanischen Banken überschwappte. Für die Aktie der Deutschen Telekom ging es um 2,6 Prozent nach unten wegen der geplatzten Fusion der Tochter T-Mobile US und Sprint. Der Technologie-Index gewann 0,7 Prozent, gestützt vom 130-Milliarden-Dollar-Gebot von Broadcom für den US-Rivalen Qualcomm. Infineon legten mit der Konsilodierungsfantasie 0,6 Prozent zu und Dialog Semiconductor im TecDAX einen Tag vor Bekanntgabe der Quartalszahlen 2,5 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Knapp behauptet - Prosieben gaben nach dem Rücksetzer in der Vorwoche um weitere 2,9 Prozent nach. "Der Markt erwartet vergleichsweise schwache Zahlen", sagte ein Händler. Wachstum zeichne sich nicht ab, weder bei den Umsätzen noch beim Gewinn. Adidas verloren vor der Bekanntgabe der Zahlen am Donnerstag nach einer Herunterstufung 2,1 Prozent. QSC schnellten um 7,1 Prozent nach oben. Das Unternehmen hatte im Zuge des Quartalsausweises die Prognose für den freien Cashflow angehoben.

XETRA-NACHBÖRSE

