DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Die Produktion im produzierenden Sektor Deutschlands dürfte im September deutlich gesunken sein. Volkswirte erwarten einen Rückgang gegenüber dem Vormonat von 0,8 Prozent, nachdem die Produktion im August um 2,6 Prozent gestiegen war. Der erwartete Produktionsrückgang ist rein "technischer" Natur: Volkswirte vermuten, dass die August-Daten durch eine von der Saisonbereinigung nicht erfasste frühe Lage der Werksferien nach oben verzerrt waren. Das macht eine Korrektur wahrscheinlich. Die Commerzbank prognostiziert ein Minus von 2,0 Prozent. Volkswirt Ralph Solveen sieht sich dadurch bestätigt, dass der Industrieumsatz um 1,8 Prozent gesunken ist. Alexander Krüger, der Chefvolkswirt des Bankhauses Lampe, sieht dagegen die Möglichkeit, dass es bei der Produktion zu einer positiven Überraschung kommen wird. Grund ist der überraschende Anstieg der Auftragseingänge im September um 1,0 Prozent und die spürbare Aufwärtsrevision der August-Orders (auf 4,1 von 3,6 Prozent). Ein leichter Rückgang der Produktion würde derweil nichts am positiven Gesamtbild ändern, das die Industrie derzeit bietet. Um das bisher in den Monaten Juli und August aufgelaufene Quartalsplus von 0,9 Prozent zu eliminieren, müsste die Produktion im September schon um 3,9 Prozent gesunken sein.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

BMW

Nachfolgend die Konsensschätzungen zum dritten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in in Euro):

PROG PROG PROG 3Q17 ggVj Zahl 3Q16 Umsatz 23.169 -1% 4 23.362 Umsatz Automobile 21.103 -2% 2 21.564 Umsatz Finanzdienstleistungen 6.627 +3% 2 6.403 EBIT 2.342 -2% 3 2.380 EBIT Automobile 1.802 -2% 2 1.837 EBIT Finanzdienstleistungen 549 -5% 2 576 Ergebnis vor Steuern 2.473 -4% 1 2.575 Ergebnis nach Steuern k.A. -- -- 1.821 Ergebnis nach Steuern/Dritten 1.759 -3% 1 1.806 Ergebnis je Stammaktie 2,66 -3% 3 2,75

DEUTZ

Nachfolgend die Konsensschätzungen zum dritten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 3Q17 ggVj Zahl 3Q16 Umsatz 357 +18% 3 301 EBIT 7,0 -- 2 -1,0 EBIT vor Sondereffekten 7,9 -- 3 -1,0 Ergebnis nach Steuern/Dritten 4,9 -- 2 -1,2 Ergebnis je Aktie 0,04 -- 2 -0,01 Dividende je Aktie 0,14 +100% 4 0,07

DIALOG SEMICONDUCTOR

Nachfolgend die Konsensschätzungen zum dritten Quartal (Angaben in Mio US-Dollar, Ergebnis je Aktie in US-Dollar):

PROG PROG PROG 3Q17 ggVj Zahl 3Q16 Umsatz 357 +3% 4 346 EBIT - underlying 75 +2% 4 73 Ergebnis nach Steuern/Dritten - underlying 58 +5% 3 56 Ergebnis je Aktie unverwässert - underlying 0,77 +4% 5 0,74 EBIT 58 -5% 3 61 Ergebnis nach Steuern/Dritten 43 -9% 2 47 Ergebnis je Aktie unverwässert 0,60 -3% 4 0,62

ELRINGKLINGER

Nachfolgend die Konsensschätzungen zum dritten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 3Q17 ggVj Zahl 3Q16 Umsatz 393 +5% 7 374 EBIT 36 +14% 7 31 Ergebnis nach Steuern/Dritten 20,7 +9% 3 19 Ergebnis je Aktie 0,32 +7% 5 0,30

HOCHTIEF

Nachfolgend die Konsensschätzungen zum dritten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG 3Q17 ggVj 3Q16 Umsatzerlöse 5.719 +14% 5.031 Ergebnis vor Steuern - operativ 225 +46% 154 Ergebnis nach Steuern/Dritten - operativ 117 +31% 89

JUNGHEINRICH

Nachfolgend die Konsensschätzungen zum dritten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 3Q17 ggVj Zahl 3Q16 Auftragseingang 852 +9% 3 781 Umsatz 826 +10% 4 754 EBIT 62 +14% 4 54 Ergebnis nach Steuern 40 +18% 2 34 Ergebnis je Vorzugsaktie 0,41 +24% 1 0,33

RHEINMETALL

Nachfolgend die Konsensschätzungen zum dritten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 3Q17 ggVj Zahl 3Q16 Umsatz 1.362 +4% 11 1.305 - Umsatz Automotive 674 +5% 10 643 - Umsatz Defence 689 +4% 10 662 EBIT 89 +13% 11 79 - EBIT Automotive 57 +11% 10 51 - EBIT Defence 37 +25% 10 30 Ergebnis nach Steuern/Dritten 49 +17% 10 42 Ergebnis je Aktie 1,15 +19% 8 0,97

Weitere Termine:

06:50 DE/TAG Immobilien AG, Ergebnis 3Q, Hamburg

07:00 JP/Toyota Motor Corp, Ergebnis 1H, Toyota City

08:00 DE/Zalando SE, ausführliches Ergebnis 3Q (09:00 Telefonkonferenz),

Berlin

08:00 GB/Imperial Brands plc, Jahresergebnis, Bristol

08:20 ES/Iberdrola SA, Ergebnis 9 Monate, Bilbao

10:00 DE/Porsche Automobil Holding SE, Ergebnis 3Q, Stuttgart

13:00 IT/Intesa Sanpaolo SpA, Ergebnis 3Q, Turin

Außerdem im Tagesverlauf:

- DE/Linde AG, Ende der verlängerten Umtauschfrist in Anteile der neuen

Holding Linde plc

- IT/Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS), Ergebnis 3Q, Siena

AUSBLICK KONJUNKTUR

-DE 08:00 Produktion im produzierenden Gewerbe September saisonbereinigt PROGNOSE: -0,8% gg Vm zuvor: +2,6% gg Vm -EU 11:00 Einzelhandelsumsatz September Eurozone PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: -0,5% gg Vm

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 AT/Auktion 0,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit September 2022 Auktion 0,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2027 im Gesamtvolumen von 1,15 Mrd EUR 11:30 DE/Auktion 0,50-prozentiger und Inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit April 2030 im Volumen von 500 Mio EUR

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.589,20 0,02 Nikkei-225 22.937,60 1,73 Schanghai-Comp. 3.409,84 0,64 DAX 13.468,79 -0,07% DAX-Future 13.469,00 -0,01% XDAX 13.471,95 -0,01% MDAX 26.931,15 -0,11% TecDAX 2.591,96 +0,57% EuroStoxx50 3.682,36 -0,21% Stoxx50 3.241,15 +0,13% Dow-Jones 23.548,42 +0,04% S&P-500-Index 2.591,13 +0,13% Nasdaq-Comp. 6.786,44 +0,33% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 163,14 +33

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die Börsen werden mit Gewinnen erwartet. Das Umfeld für Aktien ist weiterhin gut. An der Wall Street notierte der Dow Jones-Index das 57. Mal in diesem Jahr auf einem Allzeithoch und in Asien steigen die Indizes teils kräftig. Begleitet und gestützt wird die Entwicklung von weiter anziehenden Öl-und Rohstoffpreisen.

Rückblick: Knapp behauptet - Der IBEX in Madrid verlor 0,4 Prozent und hinkte den europäischen Börsen etwas hinterher. Die Stimmung in Madrid litt zuletzt nicht mehr nur unter der Katalonien-Krise, sondern auch unter Kursverlusten der Bankenaktien angesichts der Spekulationen über eine mögliche Staatspleite Venezuelas. Spanische Banken sind traditionell stark in Lateinamerika engagiert. BBVA verloren 0,9 Prozent und Santander 1,2 Prozent. Der Bankensektor verlor 0,9 Prozent und war zweitgrößter Verlierer neben Telekomaktien, für die es um 1,1 Prozent nach unten ging. Händler verwiesen auf fallende Renditen, die ungünstig seien für das traditionelle Bankengeschäft und darauf, dass die Schwäche der spanischen Banken überschwappte. Für die Aktie der Deutschen Telekom ging es um 2,6 Prozent nach unten wegen der geplatzten Fusion der Tochter T-Mobile US und Sprint. Der Technologie-Index gewann 0,7 Prozent, gestützt vom 130-Milliarden-Dollar-Gebot von Broadcom für den US-Rivalen Qualcomm. Infineon legten mit der Konsilodierungsfantasie 0,6 Prozent zu und Dialog Semiconductor im TecDAX einen Tag vor Bekanntgabe der Quartalszahlen 2,5 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Knapp behauptet - Prosieben gaben nach dem Rücksetzer in der Vorwoche um weitere 2,9 Prozent nach. "Der Markt erwartet vergleichsweise schwache Zahlen", sagte ein Händler. Wachstum zeichne sich nicht ab, weder bei den Umsätzen noch beim Gewinn. Adidas verloren vor der Bekanntgabe der Zahlen am Donnerstag nach einer Herunterstufung 2,1 Prozent. QSC schnellten um 7,1 Prozent nach oben. Das Unternehmen hatte im Zuge des Quartalsausweises die Prognose für den freien Cashflow angehoben.

XETRA-NACHBÖRSE

SAP wurden bei lebhaften Umsätzen 0,3 Prozent niedriger gestellt, hatten zeitweise aber deutlicher nachgegeben. Im Handel hieß es, der Hasso-Plattner-Fonds habe 3,75 Millionen SAP-Aktien platziert. Osram verloren 3,1 Prozent, nachdem das Unternehmen Zahlen zum vierten Geschäftsquartal vorgelegt hatte. Dabei bestätigte Osram auch, ein Gemeinschaftsunternehmen mit Continental vorzubereiten. Continental zeigten sich bei Lang & Schwarz kaum verändert. SMT Scharf verloren 1,2 Prozent. Das Unternehmen hatte am frühen Abend eine Kapitalerhöhung angekündigt. Qiagen reagierten zunächst nicht auf die Quartalszahlen, die das Unternehmen kurz nach 22.00 Uhr MEZ veröffentlicht hatte.

USA / WALL STREET

Uneinheitlich - Die großen Indizes stiegen schon im frühen Geschäft auf neue Rekordstände, die aber nur geringfügig über den vorigen lagen. Angeführt wurde der Markt vom Energiesektor, der im Windschatten der weiter gestiegenen Ölpreise 2,2 Prozent zulegte. Zentrales Thema waren Fusionen und Übernahmen. Nach dem Scheitern der Fusionsgespräche zwischen Sprint und T-Mobile US verloren die Aktien der beiden Konzerne 11,5 und 5,7 Prozent. Sprint will nun eine strategische Partnerschaft mit Altice USA eingehen; deren Aktien gewannen 5,8 Prozent. Verizon waren mit minus 4 Prozent schwächster Wert im Dow. Das Unternehmen hätte womöglich von der Fusion von T-Mobile und Sprint profitiert, weil diese mit einer langen Integrationsphase (und möglicherweise Verwerfungen) einhergegangen wäre, sagte eine Analystin. Broadcom stiegen um 1,4 Prozent und Qualcomm um 1,2 Prozent, nachdem bekanntgeworden war, dass Broadcom Qualcomm tatsächlich übernehmen will. Entsprechende Spekulationen hatten beide Titel aber schon am Freitag kräftiger nach oben getrieben. 21st Century Fox zogen um um 9,9 Prozent an, Disney um 2 Prozent. Laut einer informierten Person hat 21st Century Fox kürzlich über den Verkauf großer Teile des Unternehmens an Walt Disney verhandelt. AMD profitierten mit einem Anstieg um 7,3 Prozent von der Kooperation mit Intel. Die beiden Unternehmen wollen ihre Kräfte bündeln und gemeinsam Nvidia Paroli bieten. Intel stiegen um 0,8 Prozent. Nvidia schlossen 0,5 Prozent höher.

Am Anleihemarkt zogen die Kurse leicht an.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0.00 Uhr Mo, 17.14 Uhr EUR/USD 1,1609 -0,0% 1,1610 1,1588 EUR/JPY 132,34 +0,2% 132,12 132,16 EUR/CHF 1,1590 +0,0% 1,1585 1,1590 GBP/EUR 1,1346 +0,0% 1,1344 1,1324 USD/JPY 114,01 +0,2% 113,79 114,06 GBP/USD 1,3171 -0,0% 1,3172 1,3121

Der Euro tendierte um die Marke von 1,16 Dollar seitwärts. Nach Einschätzung der Devisenexperten der Societe Generale könnte die Gemeinschaftswährung im Laufe der Woche noch auf 1,15 Dollar zurückfallen. Hintergrund seien dollarpositive Faktoren wie die Aussicht auf eine US-Steuerreform. Der Impuls sei stärker einzuschätzen als gleichzeitige europositive Impulse wie das Treffen der Euro-Finanzminister am Montag mit der Diskussion um den europäischen Bankensektor. Im späten US-Handel ging der Euro mit etwa 1,1610 Dollar um.

ROHSTOFFE

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,32 57,35 -0,1% -0,03 +0,5% Brent/ICE 64,27 64,27 0% 0,00 +9,5%

Die Ölpreise bauten ihre am Freitag erzielten Aufschläge kräftig aus. Haupttreiber sei die Entwicklung in Saudi-Arabien gewesen, hieß es. Kronprinz Muhammad Bin Salman hat dort seine Macht gefestigt, indem er zahlreiche Gegner wegen Korruptionsvorwürfen verhaften ließ. "Der Kronprinz gilt als Anhänger weiterer Förderkürzungen", so ein Händler. Dies untermauere die bestehenden Hoffnungen auf eine Ausweitung der Fördermengenbegrenzung. Ein Barrel der US-Sorte WTI verteuerte sich um 3,1 Prozent auf 57,35 Dollar. Brent legte um 3,5 Prozent auf 64,27 Dollar zu.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.279,14 1.280,52 -0,1% -1,38 +11,1% Silber (Spot) 17,14 17,24 -0,6% -0,10 +7,6% Platin (Spot) 931,25 936,00 -0,5% -4,75 +3,1% Kupfer-Future 3,15 3,16 -0,1% -0,00 +24,9%

Der Goldpreis erholte sich, nachdem er am Freitag noch in die Nähe eines Dreimonatstiefs gefallen war. Politische Risiken rückten wieder in den Vordergrund, nachdem US-Präsident Trump während seines Besuchs in Japan das Land dazu gedrängt hatte, mehr US-Waffen zu kaufen, um nordkoreanische Raketenangriffe abwehren zu können, hieß es. Am Wochenende war überdies bekannt geworden, dass jemenitische Rebellen eine Rakete in Richtung der saudi-arabischen Hauptstadt Riad abgefeuert hatten, die allerdings abgeschossen wurde, ehe sie ihr Ziel erreichte. Und nicht zuletzt trieben der drohende Zahlungsausfall Venezuelas und die Katalonien-Krise die Anleger in das vermeintlich sichere Gold. Marktteilnehmer nannten aber auch die Ölpreis-Rally als Kurstreiber am Goldmarkt. Denn diese habe Erwartungen geweckt, dass die Inflation steigen werde. Davon könnte Gold, das häufig als Inflationsschutz gekauft wird, profitieren. Der Preis für die Feinunze stieg um 0,9 Prozent auf 1.282 Dollar.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

GELDPOLITIK AUSTRALIEN

Die australische Notenbank hat den Leitzins unverändert bei 1,50 Prozent belassen.

DEUTSCHLAND - POLITIK

Bei den Jamaika-Sondierungen signalisieren die Grünen in zwei besonders strittigen Themen Kompromissbereitschaft an Union und FDP. Parteichef Cem Özdemir rückte in einem Interview von Maximalpositionen bei der Zukunft des Autos und dem Kohleausstieg ab. Statt des konkreten Datums für den Ausstieg verlangte er noch "ein klares Bekenntnis, dass wir alles dafür tun, um die Fahrzeuge der Zukunft zu bekommen" Eigentlich bestanden die Grünen bisher darauf, dass ab 2030 keine Neuwagen mehr mit Diesel- oder Benzinmotor verkauft werden dürfen.

FRANKREICH - STEUERPOLITIK

Die französische Nationalversammlung hat eine umstrittene Sondersteuer für Konzerne beschlossen, eine einmalige Sonderzahlung von Konzernen, deren Jahresumsatz mehr als eine Milliarde Euro beträgt. Finanzminister Bruno Le Maire rechnet mit zusätzlichen Einnahmen von rund fünf Milliarden Euro. Mit der Sondersteuer will die Regierung sicherstellen, die Neuverschuldung erstmals seit zehn Jahren wieder unter die EU-Defizitgrenze von 3 Prozent der Wirtschaftsleistung drücken zu können.

SAUDI-ARABIEN

Nach der Festnahmewelle in Saudi-Arabien hat sich US-Präsident Donald Trump demonstrativ hinter das Königshaus gestellt. Er habe "großes Vertrauen" in König Salman und Kronprinz Mohammed bin Salman, erklärte Trump. Einige der Festgenommenen hätten ihr Land seit Jahren "gemolken". Daher werde nun "scharf" gegen sie vorgegangen. Der erst im Juni zum Kronprinzen ernannte Mohammed plant umfassende Reformen. Nach seiner Ernennung hatte er einen Modernisierungskurs angekündigt.

VOLKSWAGEN

Standard & Poor's hat den Ausblick für das Rating für VW auf stabil von negativ erhöht. Gleichzeitig bestätigten die Analysten die Bonität BBB+. Operativ dürfte es bei VW besser laufen als bisher erwartet. Zudem dürfte sich die Barmittelgenerierung 2018 und 2019 verbessern, so die Begründung.

ALSTRIA OFFICE

Nachfolgend ein Vergleich der Neunmonatszahlen mit den Konsensschätzunge (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

BERICHTET 9M17 ggVj 9M16 Umsatz 144 -7% 155 Konzernergebnis nach Anteilen Dritter 112 +43% 78 Ergebnis je Aktie unverwässert 0,73 +43% 0,51 FFO 86 -1% 87 FFO je Aktie 0,56 -2% 0,57

Basierend auf dem Ergebnis der ersten neun Monate bestätigte Alstria die Prognose für das Gesamtjahr 2017 mit einem erwarteten Umsatz von 193 Millionen und einem erwarteten FFO (nach Minderheitsanteilen) von 113 Millionen Euro.

OSRAM

Nachfolgend ein Vergleich der Viertquartalszahlen mit den Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis/Aktie in Euro):

BERICHTET PROG PROG 4Q16/17 ggVj 4Q16/17 ggVj 4Q15/16 Umsatz 1.029 +13% 1.023 +12% 909 EBITDA bereinigt 160 +22% 155 +19% 131 EBITA bereinigt 108 +35% 105 +30% 81 Erg nSt/Dritten fortg. Geschäft 40 -9% 35 -20% 44 Erg je Aktie fortg. Geschäft 0,40 -11% 0,36 -14% 0,42

Osram bleibt vorsichtig für das neue Geschäftsjahr. Zwar soll der Umsatz um 5,5 bis 7 Prozent steigen, doch das bereinigte EBITDA wird mit 700 Millionen Euro nur knapp über dem Ergebnis des gerade beendeten Jahres gesehen, für das der MDAX-Konzern vorläufige Zahlen vorlegte. Die Dividende für 2016/17 will Osram um 10 Prozent auf 1,10 Euro erhöhen.

OSRAM / CONTINENTAL

Die beiden Unternehmen gründen ein paritätisch geführtes Gemeinschaftsunternehmen, das Lichtlösungen für die Autoindustrie sowie Scheinwerferhersteller entwickeln und fertigen soll. Die Osram Continental GmbH soll zum Jahresbeginn gestartet werden und 2018 einen Umsatz im mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Bereich realisieren.

TAG IMMOBILIEN

hat nach einem starken dritten Quartal die Anfang August angehobene Gewinnprognose für das Gesamtjahr bekräftigt und auch für das kommende Jahr weitere deutliche Gewinnsteigerungen in Aussicht gestellt. Im dritten Quartal stieg der FFO auf 33,9 von 30,9 Millionen im Vorquartal und 25,0 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Die Umsätze aus Vermietung stiegen auf 74,7 Millionen Euro von 71,8 Millionen im Vorquartal. TAG will für 2017 unverändert eine Dividende von 0,62 Euro je Aktie zahlen. Im nächsten Jahr soll die Dividende um 11 Prozent auf 0,70 Euro steigen und der FFO um 13 Prozent auf 135 bis 137 Millionen Euro zulegen.

UNIPER

Nachfolgend ein Vergleich der Neunmonatszahlen mit den Konsensschätzunge (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

BERICHTET PROG PROG 9M17 ggVj 9M17 ggVj 9M16 Umsatz 52.938 +10% 53.312 +11% 47.997 EBITDA bereinigt 1.423 -22% 1.417 -22% 1.822 EBIT bereinigt 952 -24,0% 946 -24,4% 1.252 Ergebnis nach Steuern/Dritten 683 -- 666 -- -4.232 Ergebnis je Aktie 1,87 -- -- -- -11,56

UNIPER

Der finnische Energieversorger Fortum hat bei seiner geplanten Übernahme von Uniper ein Etappenziel erreicht. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) hat die Offerte genehmigt. Uniper-Aktionäre können ihre Anteile nun von Dienstag bis zum 16. Januar 2018 andienen. Fortum bietet 22 Euro je Aktie je Uniper-Anteil. Zu diesem Preis wollen die Finnen von Eon die 47 Prozent der Aktien des deutschen Energieversorgers übernehmen.

MORPHOSYS

Nachfolgend ein Vergleich der Drittquartalszahlen mit den Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis/Aktie in Euro): .

BERICHTET PROG PROG 3Q17 ggVj 3Q17 ggVj 3Q16 Umsatz 15,0 +21% 14,4 +16% 12,5 Operatives Ergebnis -23,5 +81% -24,4 -- -13,0 Konzernüberschuss -24,0 +88% -24,3 -- -12,8 Ergebnis je Aktie unverwässert -0,83 +69% -0,84 -- -0,49

QIAGEN

Nachfolgend ein Vergleich der Drittquartalszahlen mit den Konsensschätzungen (in Millionen Dollar, Ergebnis/Aktie in Dollar):

BERICHTET PROG PROG 3Q17 ggVj 3Q17 ggVj 3Q16 Umsatz 364 +7% 362 +7% 339 Operatives Ergebnis bereinigt 96 +9% 96 +9% 88 Ergebnis nach Steuern/Dritten bereinigt 76 +9% k.A. +9% 69 Ergebnis je Aktie bereinigt 0,32 +10% 0,32 +10% 0,29

Qiagen hält an den Jahreszielen fest und peilt ein um Wechselkursschwankungen bereinigtes Umsatzwachstum von 7 Prozent an. Der bereinigte verwässerte Gewinn soll bei 1,25 bis 1,27 Dollar je Aktie und vor Restrukturierungskosten liegen.

BIOTEST

Die geplante Übernahme von Biotest durch die chinesische Creat Group stößt in den USA auf massiven Widerstand. Das Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS) habe mitgeteilt, dass in der Sache nationale Sicherheitsbedenken bestünden, erklärte Biotest. Das CFIUS habe keine abschließende Freigabeentscheidung getroffen. Beide Parteien hätten sich nun entschieden, dass sie die Anmeldung zurückziehen werden und eine neue Anmeldung mit dem Antrag auf ein beschleunigtes Prüfungsverfahren einreichen werden.

AURELIUS

erwirbt das Schweizer Futtermittelgeschäft von Cargill. Das Kaufobjekt vertreibt den Angaben zufolge Mischfutter, Premix, Futterzusätze, Lösungen für Logistik und Risikomanagement sowie Software. Im Geschäftsjahr 2017 erzielte es einen Umsatz von rund 130 Millionen Euro mit rund 250 Mitarbeitern.

SIEMENS GAMESA

reagiert mit dem Abbau von bis zu 6.000 Stellen weltweit auf die anhaltende Schwäche des Geschäfts. Der spanische Hersteller von Windkraftanlagen verbuchte im abgelaufenen Quartal wegen hoher Wertberichtigungen auf Lagerbestände in den USA und Südafrika einen EBIT-Verlust von 197 Millionen Euro. Der Umsatz fiel zweistellig. Für das nächste Jahr peilt Siemens Gamesa Umsätze zwischen 9 und 9,6 Milliarden Euro sowie eine bereinigte EBIT-Marge von 7 bis 8 Prozent an. Die Auftragseingänge entwickelten sich zuletzt positiv.

