BERLIN (Dow Jones)--Der Energieversorger Uniper hat in den ersten neun Monaten des Jahres wieder einen Gewinn erzielt. Nach dem Milliardenverlust im Vorjahreszeitraum belief sich der Konzernüberschuss auf 683 Millionen Euro, wie das Unternehmen mitteilte. Analysten hatten einen Überschuss von 666 Millionen erwartet.

In den ersten neun Monaten des alten Jahres stand wegen hoher Abschreibungen auf Kraftwerke und Speicher noch ein Minus von 4,2 Milliarden in der Bilanz. "Der Erfolg einer unabhängigen Uniper spiegelt sich zudem einmal mehr in einer weiterhin positiven Aktienkursentwicklung sowie einer starken Bilanz wider", erklärte Finanzvorstand Christopher Delbrück. Er bestätigte gleichzeitig die Jahresziele des Stromerzeugers.

Neben dem Gewinn kletterten auch die Einnahmen. Die Düsseldorfer setzten zwischen Januar und September knapp 53 Milliarden Euro um und damit über 10 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum.

Operativ musste die Kraftwerkstochter des Eon-Konzerns aber wie erwartet Federn lassen. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) sank um ein Viertel auf 952 Millionen Euro. Der Rückgang von 300 Millionen Euro resultiert vor allem aus dem Wegfall hoher Einmaleffekte aus dem Jahr 2016, die seinerseits im Gasgeschäft durch bessere Lieferkonditionen erreicht wurden.

Überlagert werden die soliden Zahlen vom Streit mit der Konzernmutter. Eon will seine verbliebenen 47 Prozent an Uniper Anfang nächsten Jahres an den Konkurrenten Fortum verkaufen. Die Finnen bieten knapp 4 Milliarden Euro und würden damit de facto die Kontrolle übernehmen. Uniper will hingegen eigenständig bleiben und setzt auf einen Abverkauf des Eon-Anteils über die Börse.

Der Vorwurf gebrochener Versprechen und böse Briefe zwischen den Chefetagen haben das Klima vergiftet. Uniper-Finanzvorstand Christopher Delbrück wird am Morgen in einer Telefonkonferenz zum heftig umstrittenen Verkauf Stellung beziehen.

Uniper hatte nach einer deutlichen Ergebnisverbesserung im ersten Halbjahr seine Gewinnprognose angehoben und eine höhere Dividende für die Aktionäre angekündigt.

Die Konzernmutter Eon wird am Mittwoch ihre Zahlen vorlegen.

November 07, 2017

