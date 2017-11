Es ist daher in diesem Bereich in den unteren Zeitebenen auf Umkehrsignale zu achten. Laut Elliottwellen-Theorie befindet sich der DAX aktuell in einer finalen Welle V. In Folge ist daher mit einer stärkeren Korrektur zu rechnen.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Long-Modus.

Indikatorenlage long.

DAX bei 13.470 Punkten, vorbörslich bei 13.510 Punkten.

Nächste kritische Anlaufmarke bei 13.580 Punkten.

Bereich um Fibonacci-Fächer bei 13.670 Punkten (Wochenchart) im Fokus.

Über 13.370/13.400 Punkten ist mit weiter steigenden Kursen im DAX zu rechnen.

DAX befindet sich laut Elliottwellen-Analyse in der letzten großen Aufwärtswelle V. Danach sollte es längere Zeit runter gehen.

Historische Saisonalität

In US-Nachwahljahren (DAX): Ab Mitte Oktober langsamer Start der Jahresendrallye.

In US-Nachwahljahren (Dow Jones): Ab Mitte Oktober langsamer Start der Jahresendrallye.

Gebert-Börsenindikator (November)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Verkaufen.

(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Der DAX nimmt nun Kurs auf den oberen Fibonacci-Fächer im Wochenchart um 13.670 Punkte. Falls dieser Fibonacci-Fächer hält, könnte der Index auch bereits etwas unterhalb dieser ...

Den vollständigen Artikel lesen ...