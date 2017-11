Der Milliardär Len Blavatnik liebäugelt angeblich mit einem Einstieg bei der hoch verschuldeten Ratiopharm-Mutter Teva. Blavatnik will einen Anteil im Wert von bis zu drei Milliarden Dollar (2,6 Milliarden Euro) an Teva kaufen. Die Firma hat eine Marktkapitalisierung von 12,3 Milliarden Dollar. Erst vor wenigen Tagen hatte der Pharmakonzern erneut seine Prognose gesenkt, was die Teva-Aktien auf den niedrigsten Stand seit 17 Jahren gedrückt hatte. Das Unternehmen ist vor allem wegen der 40,5 Milliarden Dollar schweren Überna. ...

