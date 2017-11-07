BERENBERG HEBT ZIEL FÜR BNP PARIBAS AUF 40 (35) EUR - 'SELL' HSBC HEBT ENI AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 16,10 (15,10) EUR HSBC HEBT ZIEL FÜR SHELL A AUF 2600 (2500) PENCE - 'BUY'HSBC HEBT ZIEL FÜR SHELL B AUF 2650 (2550) PENCE - 'BUY'HSBC HEBT ZIEL FÜR TOTAL AUF 55 (52,50) EUR - 'BUY'SOCGEN SENKT AB INBEV AUF 'SELL' (HOLD) - ZIEL 97 (107) EURUBS HEBT ZIEL FÜR ZURICH AUF 300 (275) CHF - 'NEUTRAL' BANKHAUS LAMPE HEBT EVOTEC AUF 'ALPHA LIST' BARCLAYS NIMMT BAYER MIT 'UNDERWEIGHT' WIEDER AUF - ZIEL 105 EURBERENBERG SENKT ZIEL FÜR DRÄGERWERK AUF 90 (95) EUR - 'HOLD'BERENBERG HEBT ZIEL FÜR EVONIK AUF 37 (33) EUR - 'BUY' DZ BANK SENKT FAIREN WERT FÜR SPORTTOTAL AUF 4,75 (4,90) EUR - 'KAUFEN' GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR PROSIEBENSAT.1 AUF 34,10 (35,50) EUR - 'NEUTRAL' GOLDMAN SENKT ZIEL...Den vollständigen Artikel lesen ...