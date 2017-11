flatex Morning-news EUR/USD

Die US-Steuerreform ist auch am Devisenmarkt und allen voran für das am meisten gehandelte Währungspaar der Welt - EUR/USD - von enormer Wichtigkeit. Sollte die Reform vom Senat gebilligt werden, so könnten es zu enormen Repatriierungserscheinungen zu Gunsten des US-Dollars kommen.

Besonders die großen Technologiekonzerne, aber auch viele andere US-Konzerne bunkern mehr als 1,5 Billionen US-Dollar in Übersee und in erster Linie in Steueroasen. Zur Charttechnik: Ausgehend von der Bewegung vom letzten Tief von 1,1574 vom 27. Oktober bis zum letzten Verlaufshoch vom 03. November bei 1,1694 lägen die nächsten Widerstände bei 1,1620/1,1635/1,1649/1,1666 und 1,1694. Die Unterstützungen wären bei 1,1574/1,1546/1,1529 und 1,1500 zu ermitteln.

