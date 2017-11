flatex Morning-news

Marktüberblick

Der Deutsche Aktienindex schob sich zu Wochenbeginn nur seitwärts. Der DAX brachte es nicht einmal auf eine 40 DAX-Punkte-Handelsspanne. Das Handelsvolumen war mit 3,14 Mrd. Euro jedoch recht durchschnittlich. Die Marktteilnehmer drängte es am Montag offenbar nicht gerade zum Neueinstieg in Schlagdistanz zum Rekordhoch. Zum Xetra-Schluss standen ein Minus von 0,07 Prozent und 13.468,79 Punkte auf der Frankfurter Kurstafel. Die restlichen europäischen Leitindizes verloren nur leicht. Der EuroStoxx50 schloss mit einem Minus von 0,21 Prozent bei 3.682,36 Zählern. Die Börse in London konnte sich mit dem FTSE100 mit einem Plus von gerade mal 0,03 Prozent und 7.562,28 Punkten behaupten. Am Vormittag wurde der deutsche Einkaufsmanagerindex für das Dienstleistungsgewerbe im Oktober publiziert, der leicht unterhalb der Erwartungen eintraf. Die Einkaufsmanagerindizes des Dienstleistungssektors fielen für die Eurozone jedoch besser als prognostiziert aus. Auch die Erzeugerpreise für die Eurozone im September konnten mit einem Plus von 0,6 Prozent auf Monatssicht überzeugen. Gleiches kann nach der Veröffentlichung des ifo-Wirtschaftsklimas für das vierte Quartal mit 37,0 Punkten im Vergleich zu 35,2 Punkten gemäß Prognose berichtet werden. Die US-Leitindizes Dow Jones, NASDAQ100 und S&P500 schraubten sich gemeinsam auf neue Allzeithochs.

Am Dienstag steht noch vor dem europäischen Handelsbeginn um 08:00 Uhr die deutsche Industrieproduktion für den September, sowie um 08:45 Uhr das französische Budget für den September zur Veröffentlichung an. Aus Großbritannien wird um 09:30 Uhr der Halifax-Hauspreisindex für den Oktober publiziert und im weiteren Verlauf des Vormittags um 11:00 Uhr noch die Einzelhandelsumsätze für die Eurozone im September. Aus den USA werden um 16:00 Uhr die JOLTs-Daten mit den offenen Stellen im September und der IBD/TIPP-Verbraucheroptimismus für den November zur Marktbewertung anstehen. Zeitgleich erscheint auch die NIESR-BIP-Schätzung für Großbritannien im Oktober. Um 21:00 Uhr werden noch die US-Verbraucherkredite für den September ausgewiesen. Von der Unternehmensseite berichten am Vormittag unter anderem die deutschen Konzerne Morphosys, BMW, Rheinmetall, Uniper, Zalando und Porsche von ihren aktuellen Quartalsergebnissen. Am Nachmittag werden noch Quartalszahlen von den US-Unternehmen CBOE Holdings, Coach, Marriott und zum Beispiel Zynga erwartet.







Die asiatisch-pazifischen Leitindizes schalten in den Rallye-Modus. Mit Ausnahme von Südkorea legen die Börsen in Tokio, Sydney, Singapur, Hongkong, Shanghai und Shenzen zu. Die US-Futures liegen ebenfalls im grünen Bereich und lassen auf eine festere Eröffnung für den DAX schließen.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex schloss am Montag mit einem Minus von 0,07 Prozent bei 13.468,79 Punkten. Dennoch umrahmt die Kursbewegung vom Rekordhoch vom 03. November von 13.505,01 Punkten und das Tief vom 03. November bei 13.430,22 Punkten die Handelspanne des Montags und hat demnach weiter eine charttechnische Bedeutung. Die nächsten Widerstände lägen demnach bei 13.476/13.487/13.505/13.523/13.534 und 13.551 Punkten. Die Unterstützungen kämen bei 13.459/13.448/13.430/13.413/13.402 und 13.384 Punkten in Betracht.

