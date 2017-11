Der Apple-Zulieferer Dialog Semiconductor hat für ein drittes Quartal einen Rekordumsatz erzielt und rechnet mit unverändert starker Nachfrage. Die Erlöse kletterten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 5 Prozent auf 363 Millionen Dollar, wie das im TecDAX notierte Unternehmen am Dienstag in London mitteilte. Analysten hatten in etwa damit...

