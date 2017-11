Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Nachdem das Kaufangebot von der Finanzaufsicht gebilligt wurde, verlangt Fortum-Chef Pekka Lundmark von Uniper ein Ende der Attacken gegen die Übernahme. "Wir waren etwas überrascht über die Kampagne. Es ist jetzt an der Zeit, sich hinzusetzen und zu reden", verlangte Lundmark von Uniper-Chef Klaus Schäfer in einer Telefonkonferenz mit Journalisten.

Er habe Schäfer am Dienstag eine kurze Nachricht zukommen lassen. "Wir sind bereit, die Diskussionen jederzeit zu starten. Es wäre im besten Interesse aller Parteien", legte Lundmark nach.

Das Uniper-Management hatte sich mit Händen und Füßen gegen den Einstieg der Finnen gewehrt. Schäfer sprach von einem feindlichen Vorstoß, gab Interviews in der finnischen Presse und schaltete Anzeigen in den Blättern. Der Tenor: Wir mit unseren Kohle- und Gaskraftwerken passen nicht zur sauberen Fortum.

Doch Lundmark ließ sich davon nicht beirren. Er will Anfang 2018 für 4 Milliarden Euro der Uniper-Mutter Eon die verbliebenen 47 Prozent an der Kraftwerkstochter abkaufen. Die Offerte läuft bis zum 16. Januar. Weil Fortum über 30 Prozent kaufen will, muss der Versorger ein Angebot an alle Aktionäre machen.

Das Unternehmen bietet 22 Euro je Uniper-Anteil. Insgesamt würde Uniper so mit rund 8 Milliarden Euro bewertet. Der finnische Staatskonzern betonte am Dienstag, den Angebotspreis nicht zu erhöhen. Der Kauf sei durch Barmittel und eine Kreditlinie von 12 Milliarden Euro abgesichert.

Einem beschleunigten Kohleausstieg in Deutschland sieht Lundmark nach eigenen Worten gelassen entgegen. "Das Uniper-Portfolio ist sehr robust. Wir sind bereit, in dieses Portfolio zu investieren, egal wie der Kohleausstieg ausgeht", sagte er. Rund ein Drittel der Erzeugungskapazität Unipers wird mit Kohle befeuert. Das Management um Schäfer und der Betriebsrat fürchten hingegen, dass die Finnen Uniper in einigen Jahren zerschlagen und Kohle- und Gaskraftwerke weiterverkaufen könnten.

Uniper hatte am Dienstag solide Zahlen zum dritten Quartal vorgelegt. Umsatz und Gewinn konnten deutlich gesteigert werden. Die Jahresziele inklusive der höheren Ausschüttungen wurden bestätigt.

(Mitarbeit: Markus Klausen)

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/chg/mgo

(END) Dow Jones Newswires

November 07, 2017 02:20 ET (07:20 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.