Ring my Bell in der Maxi-Single-Version. Eine Geschichte von der 25-Jahre-ATX-CD, köstlich erzählt von Buwog CEO Daniel Riedl. "Wir sind gemeinsam in Frankfurt angetreten für das erste Börselisting, der Kollege Roos und ich, und man hat mir da die Glocke in die Hand gedrückt. Wir waren gespannt, zu welchem Kurs wir denn da die Erstnotiz bekommen würden. Diese Kursnotiz war dann weit über den Erwartungen, die vor allem die Banken für uns hatten. Wir waren sehr stolz und happy. Dann hat man mir die Glocke in die Hand gedrückt und gesagt, ich soll läuten. Was man mir nicht dazugesagt hat, war, dass man auch wieder aufhören muss zu läuten, d.h. ich habe wirklich eine Minute oder zwei vor mich hingeläutet, bis dann...

