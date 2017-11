Der Credit-Primärmarkt startete durchaus geschäftig in die Woche. Unter anderem platzierte Whirlpool eine EUR 600 Mio. schwere Anleihe mit 10 Jahren Laufzeit bei MS+40 BP. Rexel beschaffte sich am Markt EUR 500 Mio. - rückzahlbar 2025 wobei diese Anleihe ab 2020 callbar ist (10NC5). Der Kupon liegt bei 2,125 % das erwartete Rating bei Ba2/ BB/BB. Barclays befruchtete das Green Bond Segment weiter mit einer sechsjährigen Anleihe (EUR 500 Mio., erwartet Baa2/BBB/A, erstmals callbar 2022, MS+50 BP). Teva Pharmaceutical wurde gestern von Fitch in das High Yield Segment abgestuft. Die Ratingagentur begründete den Downgrade um 2 Notch (BBB- auf BB) mit den Schwierigkeiten die Verschuldung resultierend aus der USD 40 Mrd. schweren Übernahme von Allergan Plc im Vorjahr zu reduzieren....

