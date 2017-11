DAX-Analyse am Morgen: Nächste Chance für die Bullen?

Der gestrige Start in die neue Handelswoche verlief holprig - zunächst rutschte der DAX (WKN: 846900 / ISIN: DE0008469008) leicht ins Minus (Tagestief bei 13.442), bevor am späten Nachmittag ein Hoffnungsschimmer die Kurse bis auf den Tageshöchststand bei 13.481 Punkte trug. Die Kauflaune währte allerdings nur kurz, zur Schlussglocke befand sich der deutsche Leitindex bereits wieder im negativen Terrain. Nachdem auch die Wall Street (trotz neuem Rekordhoch beim Dow Jones) nur mühevoll voran kam, hat sich an der Ausgangslage nichts geändert:

