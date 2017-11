Der britische Tabakkonzern Imperial Brands PLC (ISIN: GB0004544929) will eine dritte Zwischendividende in Höhe von 59,51 Pence sowie eine Schlussdividende in Höhe von ebenfalls 59,51 Pence an seine Aktionäre ausschütten, wie der Konzern am Dienstag mitteilte. Zusammen mit den zwei Zwischendividenden, die bereits bezahlt wurden, liegt die Gesamtdividende für das letzte Geschäftsjahr damit bei 170,72 Pence (ca. 1,93 Euro). Dies ...

