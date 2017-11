Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Online-Modehändler Zalando hat im dritten Quartal einen Nettoverlust erzielt und ist unter anderem wegen Investitionen in Logistik und Infrastruktur operativ haarscharf an einem Fehlbetrag vorbeigeschrammt -- bei einer Marge von Null. In Erwartung eines schwachen Oktobers reduzierte Zalando den Ausblick für die EBIT-Marge im Gesamtjahr, betonte aber, auf Kurs für das Umsatzziel zu sein.

Für das vierte Quartal erwartet Zalando nun eine leicht engere EBIT-Marge als im Vorjahresquartal. Im Gesamtjahr soll sie einen Wert leicht unter 5 Prozent erreichen, nach 5,9 Prozent im vergangenen Jahr. Zuvor wurde eine Marge in der unteren Hälfte der Spanne von 5 bis 6 Prozent angepeilt.

Im Zeitraum Juli bis September betrug der Nettoverlust 10,5 Millionen Euro, nach einem Nettogewinn von 5,0 Millionen im Vorjahresquartal. Das bereinigte EBIT sank drastisch auf 400.000 Euro von 19,5 Millionen im Vorjahresquartal Die bereinigte EBIT-Marge schrumpfte damit auf 0 von 2,3 Prozent.

Im Quartal investierte Zalando unter anderem 18,9 Millionen Euro in Logistikzentren und 16,6 Millionen in selbst entwickelte Software.

Zalando hatte bereits Mitte Oktober Investoren mit seinem Trading Statement auf einen möglichen EBIT-Verlust im vorletzten Quartal des Jahres vorbereitet, als es die Spanne für das erwartete bereinigte EBIT aufgrund von Investitionen zwischen einem Verlust von 5 Millionen Euro und einem Gewinn von 5 Millionen bezifferte. Entsprechend sollte die bereinigte EBIT-Marge auf minus 0,5 Prozent bis plus 0,5 Prozent schrumpfen.

Der Quartalsumsatz stieg um 28,7 Prozent auf 1,075 Milliarden Euro, blieb also in der Range von 1,064 bis 1,081 Milliarden Euro, die Zalando im Oktober anvisiert hatte. Im Vorjahr hatte der Anstieg 17,1 Prozent auf 835 Millionen Euro betragen.

Beim Umsatz erwartet Zalando für das Gesamtjahr -- trotz des schwachen Oktobers -- weiterhin eine Steigerung in der oberen Hälfte der Spanne von 20 bis 25 Prozent, nach 23 Prozent im Vorjahr.

In den ersten neun Monaten hat Zalando den Umsatz um 23,9 Prozent gesteigert, die bereinigte EBIT-Marge beträgt 3,2 Prozent.

Zalando Co-CEO Rubin Ritter bekräftigte das Ziel, das Geschäft bis 2020 zu verdoppeln und entsprechend weiter zu investieren, um das Ziel zu erreichen.

