FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach weiteren Bestmarken an der Wall Street und deutlichen Kursgewinnen in Asien ist auch dem Dax am Dienstagfrüh ein weiteres Hoch geglückt. Der deutsche Leitindex legte bis auf 13 525,56 Punkte zu und notierte zuletzt mit plus 0,31 Prozent bei 13 510,74 Zählern. Im Blick stehen zahlreiche Unternehmen mit Quartalszahlen.

Nach dem Überwinden des Widerstands knapp über der 13 500er-Marke dürfte der Weg zunächst frei sein bis auf 13 700 Punkte, glaubt Analyst Milan Cutkovic von AxiTrader. Am Vortag hatte sich das Barometer per saldo kaum von der Stelle bewegt und die starke Vorwoche erst einmal verdaut.

Der MDax , in dem die Aktien mittelgroßer deutscher Konzerne vertreten sind, rückte am Dienstagmorgen um 0,04 Prozent vor auf 26 940,61 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDax sank indes um 0,53 Prozent auf 2578,21 Punkte angesichts eines merklichen Kursrückgangs des Apple-Zulieferers Dialog Semiconductor . Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,32 Prozent hoch./ajx/das

