Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Produktion im September schwächer als erwartet

Die Produktion im produzierenden Sektor Deutschland hat sich im September schwächer entwickelt als erwartet. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts sank sie gegenüber dem Vormonat um 1,6 Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen Rückgang von nur 0,8 Prozent prognostiziert. Der vorläufig für August gemeldete Anstieg um 2,6 Prozent wurde bestätigt. Das Niveau des Vorjahresmonats überstieg die Produktion arbeitstäglich bereinigt um 3,6 (August: 4,6) Prozent.

Commerzbank: Deutsche Industrie weiter im Aufwärtstrend

Die deutsche Industrie bleibt nach Aussage der Commerzbank trotz des kräftigen Produktionsrückgangs im September (minus 1,6 Prozent) im Aufwärtstrend. Das Minus sei größtenteils auf eine Normalisierung im Autosektor zurückzuführen, während der unterliegende Trend weiter deutlich nach oben zeige, schreibt Volkswirt Ralph Solveen in einem Kommentar.

Commerzbank: EZB-Reinvestitionen vor allem in 2H 2018

Die Commerzbank weist darauf hin, dass sich die Reinvestition von Mitteln aus fällig werdenden Anleihen im Rahmen des EZB-Anleihekaufprogramms auf die zweite Hälfte 2018 konzentrieren wird. "Im ersten Quartal werden lediglich 14,8 Milliarden Euro fällig, sprich, genau dann, wenn am meisten emittiert wird", schreibt die Bank in einem Kommentar. Die EZB hatte mitgeteilt, dass in den nächsten zwölf Monaten öffentliche Anleihen für 101 Milliarden Euro fällig werden, deren Erträge zeitnah reinvestiert werden müssen. Auf das zweite Halbjahr entfallen rund 44 Milliarden Euro.

ING: EZB-Käufe mit Reinvestitionen ab 2018 bei 41 Mrd Euro

Die Aktivität der Zentralbanken des Eurosystems ab 2018 am Anleihenmarkt wird nach Aussage von ING dank der Reinvestition von Fälligkeiten nicht so stark sinken, wie es angesichts der geldpolitischen Beschlüsse des EZB-Rats den Anschein hat. "Aus einer Flow-Perspektive wurde das APP-Programm um 9 mal 41 Milliarden Euro verlängert", heißt es in einem Kommentar der Bank zu den Reinvestitionszahlen der Europäischen Zentralbank (EZB).

Grüne machen Jamaika-Partnern Angebote bei Verkehr und Kohleausstieg

Bei den Jamaika-Sondierungen signalisieren die Grünen in zwei besonders strittigen Themen Kompromissbereitschaft an Union und FDP. Parteichef Cem Özdemir rückte in einem Interview von Maximalpositionen bei der Zukunft des Autos und dem Kohleausstieg ab. "Mir ist klar, dass wir alleine nicht das Enddatum 2030 für die Zulassung von fossilen Verbrennungsmotoren durchsetzen werden können", sagte Özdemir der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten.

Grüne zeigen sich bei Abschaltung von Kohle-Kraftwerken pragmatisch

Die Grünen signalisieren in der strittigen Klima-Debatte um die Abschaltung von Kohle-Kraftwerken die Bereitschaft zu pragmatischen Lösungen. "Für uns kommt es nicht darauf an, ob das letzte Kohle-Kraftwerk 2030 oder 2032 vom Netz geht. Da sind wir pragmatisch. Entscheidend ist die CO2-Emissionsminderung", sagte Grünen-Parteichefin Simone Peter der Rheinischen Post.

Französische Nationalversammlung beschließt Sondersteuer für Konzerne

Die französische Nationalversammlung hat eine umstrittene Sondersteuer für Konzerne beschlossen. Eine Mehrheit der Abgeordneten stimmte nach einer mehrstündigen Debatte für eine einmalige Sonderzahlung von Konzernen, deren Jahresumsatz mehr als 1 Milliarde Euro beträgt. Finanzminister Bruno Le Maire rechnet mit zusätzlichen Einnahmen von rund 5 Milliarden Euro.

Versuch zur Regierungsbildung in Island gescheitert

Nach der Parlamentswahl in Island ist ein erster Versuch zur Regierungsbildung gescheitert. Sie habe keine ausreichende Mehrheit hinter sich bringen können, sagte die Chefin der Linksgrünen, Katrin Jakobsdottir. Jakobsdottir hatte in den vergangenen Tagen Gespräche mit drei linksgerichteten Parteien geführt.

US-Präsident Trumps zu erstem Besuch in Südkorea eingetroffen

US-Präsident Donald Trump hat seine Asienreise mit einem Besuch in Südkorea fortgesetzt. Nach einem Besuch in Japan landete Trump am Dienstag mit der Präsidentenmaschine Air Force One auf dem US-Militärstützpunkt Osan nahe der südkoreanischen Hauptstadt Seoul. Bei den Beratungen mit Präsident Moon Jae In dürfte der Konflikt um das nordkoreanische Atomprogramm im Mittelpunkt stehen.

Trump stellt sich nach Festnahmen in Saudi-Arabien hinter König und Kronprinz

Nach der Festnahmewelle in Saudi-Arabien hat sich US-Präsident Donald Trump demonstrativ hinter das Königshaus gestellt. Er habe "großes Vertrauen" in König Salman und Kronprinz Mohammed bin Salman, erklärte Trump im Kurzbotschaftendienst Twitter. "Sie wissen genau, was sie tun", fügte Trump hinzu. Einige der Festgenommenen hätten ihr Land seit Jahren "gemolken". Daher werde nun "scharf" gegen sie vorgegangen.

Australiens Zentralbank hält Cash Rate Zielsatz unverändert bei 1,50%

Niederlande Inflationsrate Okt 1,3% - CBS

Niederlande Inflationsrate Sep war 1,5% - CBS

Philippinen Verbraucherpreise Okt +3,5% gg Vorjahr (PROG +3,5%)

Philippinen Verbraucherpreise Kernrate Okt +3,2% gg Vorjahr

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

November 07, 2017 03:00 ET (08:00 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.