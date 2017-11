Wien - Die republikanischen Abgeordneten des Repräsentantenhauses arbeiten weiter fieberhaft an ihrer geplanten Steuerreform, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Bis Thanksgiving am 23. November wollten die Republikaner einen Gesetzentwurf in beiden Kammern des Kongresses verabschieden.

Den vollständigen Artikel lesen ...