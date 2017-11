München (ots) -



- Autofahrer in Berlin und Hamburg zahlen für die Kfz-Haftpflichtversicherung am meisten - Beiträge gegenüber 2016 gestiegen - im Osten stärker als im Westen Deutschlands - Durchschnittlicher Kfz-Haftpflichtbeitrag Anfang November auf Jahrestiefststand



Autofahrer im Osten Deutschlands zahlen für ihre Kfz-Haftpflichtversicherung durchschnittlich sechs Prozent weniger als im Westen. Zwischen einzelnen Bundesländern liegen die Unterschiede sogar bei bis zu 35 Prozent. (1)



Besonders teuer ist der Pflichtschutz für den eigenen Pkw in den Stadtstaaten Berlin und Hamburg, vergleichsweise günstig in den nord- und ostdeutschen Flächenländern. In Mecklenburg-Vorpommern kostet die Kfz-Haftpflichtversicherung am wenigsten.



Ein Grund für das Ungleichgewicht: In den Stadtstaaten kracht es deutschlandweit am häufigsten. Mecklenburg-Vorpommern dagegen melden ihrem Kfz-Versicherer eher selten Haftpflichtschäden. (2)



Durchschnittliche Beiträge gegenüber 2016 leicht gestiegen - am stärksten in Thüringen



Im Vergleich zum Vorjahresmonat ist der durchschnittliche Kfz-Haftpflichtbeitrag für Versicherungswechsler im Oktober 2017 um 1,4 Prozent gestiegen. Die Beitragsentwicklung unter-scheidet sich von Bundesland zu Bundesland teils deutlich: Während Thüringer im Schnitt sechs Prozent mehr zahlen, sind die Beiträge in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen sogar minimal gesunken.



Das zeigt sich auch im Ost-West-Vergleich: Im Osten Deutschlands (+2,7 Prozent) haben sich die Beiträge dreimal so stark verteuert wie in den westlichen Bundesländern (+0,9 Prozent).



Günstiger Zeitpunkt für Versicherungswechsel: Beiträge aktuell 15 Prozent niedriger als im Juli



Ein Wechsel der Kfz-Versicherung lohnt sich aktuell besonders: Von Juli bis November (3) 2017 ist der durchschnittliche Haftpflichtbeitrag für Kfz-Versicherungswechsel über CHECK24.de um 15 Prozent gesunken. Pkw-Halter, die ihre Versicherung wechseln möchten, sollten damit nicht bis kurz vor dem Stichtag am 30. November warten. Einzelne Versicherer erhöhen ihre Beiträge bereits vorher wieder.



(1) Datengrundlage: im Oktober 2017 über CHECK24.de abgeschlossene Kfz-Versicherungen, nur Versicherungswechsel (2) Quelle: http://ots.de/BohSg (3) vorläufiger Wert, Stand: 02.11.2017



